C’è Posta per Te, cosa è accaduto dopo la puntata tra padre e figlia. A svelarlo è stato proprio Luigi Onorato. Non sempre il programma di Maria De Filippi riesce a ricucire le ferite. La storia di Luigi e Carmen ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e solo oggi il padre della ragazza ha spiegato cosa è accaduto dopo il loro incontro nello studio televisivo.

Per Luigi e Carmen alla fine la busta si è aperta. Un abbraccio davanti al pubblico e lacrime di emozione avrebbero fatto pensare a un concreto riavvicinamento tra padre e figlia. La storia, purtroppo, non ha avuto un lieto fine e tra i due il rapporto sembra essersi nuovamente perso. I fan hanno avuto modo di apprenderlo prima dal post sui social di Carmen, poi dal racconto del padre Luigi.

“Non è andata come volevo. Ho fatto tanto e troppo per la mia giovane età. La vita continua. Sono fortunata ad avere tante persone belle nella mia vita”, sono state le parole di Carmen. E stando a quanto rivelato anche da papà Luigi a Fanpage, all’origine del loro allontanamento ennesimo ci sarebbero problemi legati al denaro.





“Io non posso andare a rubare per darle i soldi, io vivo diversamente da come vivono loro. Spesso ho messo da parte Nunzia per accontentare le mie figlie. Dicono di avere problemi, che non possono andare avanti. Dopo il programma hanno proposto un lavoro a Carmen e Valentino, a lei come cassiera a lui come scaffalista, e non hanno accettato, allora mi chiedo: hanno o non hanno problemi economici?”.

Presa di mira, dopo la comparsa in studio, anche la compagna di papà Luigi, Nunzia. E a tal proposito l’uomo ha aggiunto: “Carmen ha detto che me ne sono andato quando aveva 13 anni, questo non significa che avevo l’amante. La gente ora critica Nunzia, ho chiamato i carabinieri per tutelarla, abbiamo un bambino di due anni. La stanno minacciando”.