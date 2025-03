Gli ultimi giorni del Grande Fratello stanno regalando al pubblico una nuova, durissima rivalità all’interno della casa: quella tra Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli. Le due hanno iniziato con qualche battuta pungente in puntata. Ma poi hanno continuato sempre peggio. Nelle ultime ore, sia la showgirl di Trento che la cantante di Roma non si sono risparmiate. E tra frecciate velenose e battute al vetriolo, a finire in mezzo è stato anche Alfonso D’Apice.

Jessica ha fatto capire poco fa a Mariavittoria di non credere troppo nella relazione tra la concorrente bionda e il ragazzo di Napoli, insinuando che difficilmente durerà dopo la fine del reality. Come sanno bene i fan del Grande Fratello, la Morlacchi ha una dote particolare: sa esprimere il proprio pensiero con poche parole, o persino solo con uno sguardo. E anche stavolta è stata molto tagliente.

“Quella… Lui non sa minimamente”. Grande Fratello, Jessica choc sull’altra concorrente

Mentre giocava a carte con Mariavittoria, Jessica ha esclamato: “Il catamarano… Ah bambolina, e daje su… Auguri a chi so io, tanti auguri”. Non ha fatto nomi, ma secondo molti fan del GF, Jessi si riferiva chiaramente a Chiara. Il motivo? Già in passato l’aveva chiamata “bambolina”. Ma c’è anche un altro particolare: la sera prima, Chiara aveva raccontato di aver trascorso l’estate a bordo di un catamarano.

I sostenitori di Chiara non hanno gradito le parole di Jessica: “Cosa voleva dire mettendo in guardia Alfonso? Povera frustrata…”, ha scritto un utente sui social. Come se per Jessica, Chiara fosse abituata a stare nel lusso, mentre Alfonso conduce una vita meno sfarzosa. Un altro ha ipotizzato che Jessica abbia sviluppato una specie di insofferenza verso Cainelli: “Quanto la soffre Chiara… invece di ammirarla per la sua bellezza e intelligenza”.

C’è chi critica il fatto che la Morlacchi continui a fare allusioni senza esplicitare il suo pensiero: “Perché non dicono chiaramente quello che pensano? Dai!”. C’è poi chi ricorda i precedenti di Jessica dentro la Casa: “Il GF di jssk tolti i siparietti del cercare un fidanzato, è stato ossessionarsi delle ragazze più giovani di lei e vomitare schifezze”. Ma al pubblico non sono piaciute neanche le risatine di Mariavittoria alla battuta di Jessica.

questa cessa,fomentata pure dall’altra,non si sta proprio facendo mancare niente,il meglio di sé sta dando oggi

ora da anche velatamente della tro*a a Chiara,mettendo in guardia alfonso

povera frustrata.



AVETE BISOGNO DI ALTRA MOTIVAZIONE PER VOTARE?🫵#zelena #zeudiners #zeuchi pic.twitter.com/1qoWZ6eS5G — ;☔️ (@NelNomedi_) March 28, 2025

Ora, tutti gli occhi sono puntati su Alfonso D’Apice. Il fidanzato di Chiara, infatti, non si è mai tirato indietro quando si è trattato di difenderla, sia dagli attacchi degli altri concorrenti sia dalle dinamiche che l’hanno vista coinvolta con Lorenzo SPolverato. Interverrà anche stavolta? O lascerà che la sua compagna se la cavi da sola?