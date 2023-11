La conduzione de L’Eredità di Pino Insegno è saltata. Con il cambio al Governo lo storico conduttore del programma di Rai Uno, Flavio Insinna, è saltato e in questi mesi era ormai certa la presenza del comico e doppiatore romano. Niente di fatto, invece. Forse a causa del clamoroso flop del Marcante in fiera – che ha toccato una media del 2% di share – Pino Insegno non sarà al timone del quiz di casa Rai.

Il rischio è troppo alto, così dicono voci di corridoio, perché l’Eredità è ormai da anni un grande trascinatore del pubblico del TG1. La trasmissione ha sempre portato grandi numeri e ha sempre battuto la concorrenza Mediaset. Dopo la cacciata dalla poltrona del famoso quiz show, Pino Insegno è alla ricerca di un nuovo posto in Rai e ovviamente è già saltato fuori il nome del conduttore che sarà al timone della nuova edizione dell’Eredità.

Marco Liorni nuovo conduttore dell’Eredità

Dove andrà Pino Insegno? A spiegarlo all’Ansa è stato il suo manager Diego Righini: “Abbiamo incontrato oggi la Rai, che ci ha confermato la scelta di non far condurre L’Eredità a Pino Insegno, proponendoci delle alternative in cambio: un programma da definire da gennaio a giungo 2024 e poi Reazione a catena da giugno a dicembre 2024. Noi potremmo accettare di non fare L’Eredità, ma dobbiamo capire cosa farà Pino da gennaio a maggio”.

Pino Insegno, che resterà alla guida de Il Mercante in Fiera fino al 18 dicembre, ha un contratto con viale Mazzini fino a luglio 2025. E nel documento pare sia specificata la conduzione de Il Mercante in Fiera, L’eredità o programmi similari. E per programmi similari si intende anche Reazione a catena, lo show condotto da Marco Liorni. E proprio il conduttore dovrebbe essere al timone della nuova edizione dell’Eredità.

“Va bene la conduzione di Reazione a catena, anche perché Pino lo ha condotto per 4 anni col 34% di share, risultati record, dimostrando di essere il conduttore più valido della Rai, mentre oggi Liorni fa il 24%. Ora il contratto di Liorni è scaduto, ma penso che la Rai voglia mettere Liorni a L’eredità e poi Insegno a Reazione a catena”, ha spiegato all’Ansa il manager di Pino Insegno.