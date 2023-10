Mirko Brunetti di Temptation Island è entrato al Grande Fratello lunedì 16 ottobre insieme alla guru del fitness Jill Cooper, il giornalista noto per le sue innumerevoli polemiche soprattutto televisive Giampiero Mughini. Dopo la sua esperienza nel reality condotto da Filippo Bisciglia, conclusa con la separazione dalla fidanzata Perla, il nuovo fidanzamento con la tentatrice Greta e la fine anche di questa storia, il reatino è entrato da single nella casa più spiata d’Italia.

Il concorrente è diventato famoso grazie a Temptation Island e in queste settimane ha fatto chiacchierare il gossip a causa della sua relazione con la tentatrice Greta. Tante le voci sull’addio, ma proprio al Grande Fratello Mirko ha confessato di non essere single al 100%.

“Basta, me ne vado”. Grande Fratello nel caos: dopo quello di Heidi si rischia un altro addio





Mirko Brunetti al Grande Fratello: “Vittorio ci ha provato con me”

“Se sono single al 100%? No, non è che mi sono lasciato da pochi giorni come è stato detto. Non ci siamo proprio lasciati, è un periodo complicato. Poi vedremo come vanno le cose, per adesso però non posso dire che è finita”, ha detto Mirko Brunetti parlando con alcuni suoi compagni di avventura. E nella chiacchierata è venuto fuori un retroscena molto curioso su uno dei concorrenti del reality show.

Mirko Brunetti ha parlato di Vittorio Menozzi, concorrente con cui divide il letto. Parlando con i coinquilini e con lo stesso Vittorio ha detto: “In realtà il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!“. Menozzi ha quindi risposto spiegando di aver fatto un bel gesto per il nuovo arrivato: “Eh dai, sono gentile dai, arriva un ragazzo nuovo!“.

A quel punto Massimiliano Varrese ha rivelato un retroscena ‘scabroso’ su Lorenzo e Vittorio: “Lollo (Lorenzo Remotti, ndr) si lamentava che nella notte Vittorio lo toccava“, ha detto incuriosendo gli altri concorrenti. E a quel punto anche Ciro Petrone ha voluto dire la sua su Vittorio: “La vera notizia non è che ci ha provato con te, la vera notizia è che ci ha provato! Qua dentro non ci ha provato con nessuna!“.