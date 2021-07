Manuela, che aveva baciato con passione il single Luciano Punzo negli ultimi giorni trascorsi al villaggio, ha confermato a Filippo Bisciglia che si sono fidanzati. “Mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, le parole di lei. Ormai la loro storia è proprio sotto gli occhi di tutti.

“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, ha detto Luciano mentre Manuela ha ribadito che non si aspettava le emozioni che sta provando.

Già durante la messa in onda delle varie puntate, diversi telespettatori puntavano il dito contro il tentatore Luciano Punzo. Troppo perfetto per essere vero, il pubblico temesse in una sua copionatura per ottenere visibilità. Ad oggi le accuse non mancano, e lui decide di rispondere proprio in compagnia di Manuela. La coppia nata durante Temptaion Island sta trascorrendo molto tempo in reciproca compagnia.





Belli, giovani e inseparabili, ma come già raccontato le accuse e le critiche non mancano. Luciano vuole dare una risposta a “tutte le persone che dicono che io e Manu non siamo mai stati insieme”. Insieme ironizzano sulla questione e la 31enne aggiunge: “Ti stanno pagando ancora? dai fino a fine mese scade il contratto”.

L’accusa è pesante: essere pagato e “un grandissimo attore”. Anche Manu fa ironia sulla questione, appunto per smentire: “Ma quanto prendi al giorno per stare con me? Quanto ti danno?”. Come risposta a queste accuse, Luciano e Manuela si baciano con passione in spiaggia, fregandosene delle malelingue e coronando la loro favola.