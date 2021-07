“Sono ancora in ospedale”. Luciana Littizzetto, nuovi problemi di salute: “Sbriciolata come un wafer”

Luciana Littizzetto aveva detto che si sarebbe dovuta sottoporre a un intervento chirurgico: un’operazione che si è resa necessaria dopo essersi “sbriciolata la rotula come un wafer”. Si tratta dell’ennesimo intervento dopo il brutto incidente avvenuto in strada nel dicembre del 2019, quando per una caduta accidentale si fratturò una rotula e il polso.

Tutto era iniziato il 28 dicembre 2019 quando la comica torinese postò sui social un’immagine con la frase “E buona fine e buon principio”, dicendo, negli hashtag, di essere #volata #perlastrada e di essersi fratturata #rotulaepolso. La foto, in cui Lucianina ha un’espressione sorridente, è inequivocabile, col il gesso al braccio e alla gamba destri.

Ora un’altra operazione per recuperare definitivamente. E anche in questo caso ha fatto sapere tutto attraverso la sua pagina Instagram: “E sono ancora qua. Eh già – scrive Luciana Littizzetto -. Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff”. Nell’immagine condivisa con i suoi seguaci, la comica torinese si è mostrata nel letto della clinica Humanitas poco dopo l’intervento chirurgico subito al ginocchio per rimuovere i ferri che le erano stati impiantati in seguito all’incidente. Un’operazione di routine a oltre un anno di distanza dall’accaduto che l’ha riporta indietro nel tempo.





Si legge il messaggio di Luciana Littizzetto sotto la foto che la ritrae in ospedale: inizia il suo post citando il famoso ritornello del brano di Vasco Rossi. La comica ci ha tenuto anche a ringraziare il medico specialista ortopedico dell’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Luciana Littizzetto ha provato a non perdere il sorriso: pare che l’intervento sia andato bene e che lei ora si senta meglio.

Per Luciana Littizzetto inizia il periodo della riabilitazione prima di rituffarsi nuovamente nell’avventura di Che tempo che fa insieme a Fabio Fazio. Ovviamente, non sono tardati ad arrivare i messaggi da parte di colleghi e altri volti del mondo dello spettacolo. In particolare, si notano Mara Venier, Emma Marrone e Antonella Clerici tra le persone che stanno augurando una pronta guarigione a Luciana. È arrivato anche il messaggio da parte del profilo ufficiale di Instagram di Che tempo che fa.