Durante la puntata di Che tempo che fa c’è stato il consueto monologo di Luciana Littizzetto. L’attrice con la sua solita ironia ha letto la letterina del Sì-vax. “Credo proprio che chi ha deciso di non vaccinarsi, ormai non lo farà più ed è anche inutile continuare a insistere”. Quindi, con la sua tipica ironia, ha cercato punti d’incontro con coloro che non vogliono vaccinarsi

“Caro No Vax, No Green, No Pass, No Corona, No virus, No Astra, No Zeneca. E per copia conoscenza al Kennedy meno sveglio della famiglia”, ha cominciato Luciana Littizzetto, con riferimento a Bob Jr. (nipote dello storico presidente americano John), tra i più noti leader negazionisti. “Ormai ho capito che non cambierete idea: per voi il vaccino è respingente come i Maneskin per Pillon. Se niente vi ha convinto, ne prendiamo atto”.

Da qui la richiesta: “Veniamoci incontro, a due metri di distanza: evitate almeno di manifestare. Evitate almeno di assembrarvi, lasciate libere le piazze. Tanto io ve lo dico il green pass non lo leveranno. Toglietevelo dalla testa, perché è l’unico modo per consentire alla nostra economia di non andare gambe all’aria. Anzi voi potete manifestare proprio perché la maggioranza di noi ha il green pass”.





Verso la fine del suo intervento ha anche strappato un sorriso al pubblico in studio e ai tanti telespettatori a casa raccontando una delle tante invenzioni strambe che si vedono in giro. Si tratta del profilattico fosforescente. A modo suo ha spiegato come si usa mettendo in difficoltà anche il conduttore Fabio Fazio. “Adesso finalmente una notizia che ci aprirà il cuore – annuncia raggiante, mentre Fabio Fazio accanto a lei inizia a tremare -. Arriva anche da noi Wiko: il primo profilattico fosforescente… Tu lo apri, lo metti davanti a una fonte di luce per 30 secondi e lui svampa!”.

"Adesso finalmente una notizia che ci aprirà il cuore. Arriva anche da noi Wiko: il primo profilattico fosforescente…tu lo apri, lo metti davanti a una fonte di luce per 30 secondi e lui svampa!"@lucianinalitti a #CTCF 😄 pic.twitter.com/p0SSQepiNS November 21, 2021

Anche la pubblicità del prodotto somiglia tanto a un piccolo capolavoro kitsch: un signore che si guarda stupefatto i gioielli di famiglia, illuminati da un inquietante alone verde. “Sembrano le lucette fosforescenti per pescare i totani – commenta la Littizzetto -, devi poi fare attenzione a non uscire ancora con quello altrimenti sembra che tu abbia una patta al neon”. “Guarda che è una invenzione geniale – assicura Lucianina -. Fabio, vuoi che te ne regali uno a Natale? Perché ci si chiede sempre ‘cosa gli regalo a Fabio che ha tutto?’. Di che colore lo vuoi? Verde rana?”. Quindi la citazione cinematografica: “Si potrà finalmente dire: hai comprato un nuovo evidenziatore o sei tanto felice di vedermi?”.