“Avete saputo?”. Luca Salatino e Soraya Ceruti, i fan tremano: una bomba si abbatte sulla coppia di UeD

Luca Salatino e Soraya Ceruti, aria di crisi? Una coppia che ha fatto sognare anche il pubblico del GF Vip 7 che ha avuto modo di assistere passo dopo passo ai momenti di nostalgia dell’ex gieffino, spesso scoperto in lacrime nel pensarsi lontano dalla fidanzata. Ma nelle ultime ore una segnalazione giunta all’esperta di gossip, Deianira Marzano, farebbe tremare i fan della coppia.

Crisi tra Luca Salatino e Soraya Ceruti? Prima di addentrarci nella notizia più ‘scottante’, facciamo un passo indietro e mettiamo insieme tutti i pezzi. La storia tra i due ha avuto inizio circa un anno fa, quando mano nella mano Luca e Soraya hanno deciso di ringraziare il dating show di Maria De Filippi e proseguire la frequentazione lontano dalle telecamere di UeD.

Crisi tra Luca Salatino e Soraya Ceruti? La nuova segnalazione di un fan della coppia

Da quel momento la coppia è sempre apparsa affiatata e complice, e sui social non è mai mancata occasione per dare prova del loro grande amore. Ostacoli che tra loro non sono mai apparsi insormontabili: dalla partecipazione di Luca Salatino al GF Vip 7 all’operazione per complicazioni alla schiena: “L’intervento è durato due ore e ora sto un po’ con i dolori…vi voglio bene torneremo più forti che mai. Con il tempo i problemi che avevo alla schiena sono peggiorati. Il nervo è stato danneggiato e mi impedisce di fare alcuni movimenti. Con il tempo capirò se riuscirò a recuperare la forza alla gamba e se questo nervo potrà tornare apposto…noi ce la mettiamo tutta“, ha reso noto di recente Luca.

Ma nessuna traccia di Soraya Ceruti nè foto di coppia. Insomma, per i fan scatta l’allarme crisi di coppia. A segnalarlo, un utente che ha deciso di ‘affidare’ la risoluzione del caso a Deianira Marzano. Nel dubbio l’esperta di gossip ha risposto così: “Se non ci fosse crisi, presto li vedremo insieme“. Per Deianira non sarebbe la prima volta: l’esperta di gossip ha ricevuto simili segnalazioni anche nel mese di gennaio quando alcuni utenti avevano già notato un certo distacco emotivo tra i due.

“Luca e Soraia sono in crisi”, recitava mesi fa la segnalazione. La risposta di Deianira Marzano non ha tardato ad arrivare: “In tanti mi stanno scrivendo che Luca e Soraia sono in crisi perché hanno notato diversi cambiamenti”, ha scritto Deianira sui social. E adesso? Non resta che attendere che a rompere il silenzio siano i diretti interessati.