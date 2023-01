Notizia bomba sul GF Vip. Si parla già di una nuova concorrente per il futuro, Soraia Ceruti, nonostante sia ancora in corso la settima edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ovviamente, dato il successo, è pressoché scontato immaginare che ci sarà anche il GF Vip 8 e a quanto pare potrebbe esserci una gieffina molto interessante. Il suo nome è venuto fuori con forza in queste ore e c’è stato anche un endorsement da parte del suo fidanzato, uno dei volti del GF Vip 7, che ha dato il suo assenso al suo ingresso.

Quindi, nell’ottava edizione del GF Vip potremmo vedere all’opera come nuova concorrente una giovane che si è già abilmente destreggiata nel piccolo schermo. Infatti, è stata protagonista in un’altra trasmissione Mediaset, ma ora Alfonso Signorini sta seriamente pensando di portare Soraia con sé nel programma di Canale 5. Al partner è stato chiesto un suo giudizio in merito e il responso è stato più che positivo. E sicuramente non poteva essere altrimenti, visto che anche lui ha avuto l’opportunità di godersi questa avventura.

Leggi anche: “Roba da porcile”. GF Vip 7, Sarah Altobello sommersa dalla critiche: il video del momento





GF Vip, il rumor sulla nuova concorrente dell’ottava edizione

Sebbene bisognerà attendere la fine della prossima estate e l’avvio dell’autunno 2023 per vedere presumibilmente il GF Vip 8, c’è una persona che è candidata ad essere una nuova concorrente. E a parlarne a Casa Chi è stato Luca Salatino, che è un’ex concorrente dell’attuale edizione nonché ex volto di Uomini e Donne. Probabilmente ci state già arrivando, grazie a questi indizi interessanti, ma andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando e cosa ha soprattutto detto il ragazzo.

Stiamo parlando di Soraia Ceruti, fidanzata dell’ex gieffino Luca Salatino. Quest’ultimo ha esclamato nella sua intervista a Casa Chi: “Se volesse partecipare al GF Vip la rispetterei ed è giusto che faccia le sue esperienze. Per quanto riguarda me, dopo che sono uscito mi sento rigenerato ma un po’ mi manca”. Ricordiamo che una delle motivazioni principali del suo abbandono è stata proprio la mancanza della partner conosciuta a Uomini e Donne, quindi sicuramente lui soffrirebbe se lei accettasse il reality. Ma ovviamente le lascerà giustamente la libertà di scelta.

Soraia Ceruti, classe 1994, come professione fa l’impiegata e sta anche frequentando un corso di marketing nell’ambito immobiliare. Lei è comunque molto amata dai fan, infatti sul suo profilo Instagram ufficiale ha raggiunto i 190mila follower, anche in virtù della sua esperienza a UeD.