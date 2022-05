Luca Salatino polemica immediata appena finita la puntata di UeD. Tutto, ovviamente, per la scelta. “Oggi Luca farà la sua scelta” si leggeva sul maxischermo dietro troni e opinionisti ma non è andata esattamente così. E il pubblico di Canale 5 si è infuriato.

Ma andiamo con ordine. A inizio puntata Maria De Filippi ha dedicato spazio all’amicizia nata tra Luca Salatino e Alessandro Rausa. Il cavaliere 91enne del Trono Over ha dato accompagnato il tronista a scegliere il completo per la scelta, lui ha ricambiato preparando un piatto di carbonara.





Luca Salatino polemica: pubblico di UeD furioso

La seconda parte della puntata era invece incentrata sulle corteggiatrici, Lilli e Soraia, e le sensazioni del tronista. Dopo le risate per il pomeriggio con Alessandro Rausa, i momenti più belli che Luca Salatino ha trascorso con le ragazze rimaste e le ultime esterne. Ovvero una giornata intera con entrambe. E durante la loro uscita, Lilli ha confessato di essere innamorata.

La polemica è arrivata però nel momento in cui il pubblico si è reso conto che non avrebbe visto la scelta vera e propria. La puntata si è infatti conclusa poco prima del momento fatidico. Tutto rimandato a martedì 31 maggio. E manca anche la scelta di Veronica Rimondi che, con ogni probabilità, inizierà domani visto che l’ultima puntata di questa stagione è prevista per mercoledì.

Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia.#uominiedonne — Miky (@MikyS03) May 30, 2022

IO VI DENUNCIO SE MI RIMANDATE LA SCELTA A DOMANIIII #uominiedonne — Rafff🫠 (@bellasenzaniima) May 30, 2022

Questo si è tirato mesi e mesi per una scelta e ora pure due puntate. Io scioccata #uominiedonne — esse. (@essesepunto) May 30, 2022

Sui social il pubblico di UeD è letteralmente esploso quando ha capito che non avrebbe visto la pioggia di petali rossi in studio. Dalle anticipazioni si sa infatti che Luca Salatino uscirà dallo studio con Soraia. E allora messaggi come “Le scelte tornate come ai vecchi tempi divise in 2 giorni. Ma Luca non è di certo uno dei tronisti più memorabili della storia”, “Io vi denuncio se rimandate la scelta a domani” e “Posso dire? Due puntate x una scelta lo trovo too much!!! Che zebedei!!!”.

