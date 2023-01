Luca Onestini, la feroce critica. Il gieffino torna a essere preso di mira dopo quanto già accaduto in casa con Nikita Pelizon. Atteggiamenti che non sarebbero piaciuti e che lo avrebbero messo in una posizione scomoda agli occhi dei fan, ma non solo. Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno avuto qualcosa da sottolineare.

Critiche per Luca Onestini. A parlare questa volta sarebbero stati il conduttore di GF Vip Party e la commentatrice social del GF Vip in studio ovvero Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che insieme hanno pensato di “rimettere al suo posto” l’ex tronista. Come molti già sapranno, l’avvicinamento con Nikita Pelizon ha poi portato al due di picche da parte di Onestini. Un atteggiamento da “furbetto” per l’ospite di Casa Chi, Pretelli, che si è lasciato andare ad alcune considerazioni.

Critiche per Luca Onestini. Le considerazioni di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

“Onestini rimpiangerà molto Soleil nelle prossime settimane. E ho detto tutto. Sonia la vedo molto agguerrita con lui. Devo dire che è un grande giocatore, un grande stratega. Anche lui un personaggio. A me personalmente non sta particolarmente simpatico, non penso che lui sia totalmente vero con i suoi approcci con le ragazze, basta vedere quello che ha fatto con Nikita, il profumiere, e poi l’ha respinta. Con Oriana gioca, scherza. Ci prende per i fondelli”. (“Ah, ora lo sanno tutti!”. Oriana Marzoli e Luca Onestini, il retroscena è una vera ‘bomba’. La verità allo scoperto).

Di un parere simile anche Giulia Salemi: “Luca non mi piace molto come si sta comportando. Non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di Oriana, posso dire lo stesso di Antonino con Oriana”. E sempre a proposito dell’ex tronista UeD, di recente Sonia Bruganelli avrebbe avuto un faccia a faccia decisamente acceso con lui.

“Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, perché hai portato allegria ecc. Poi a un certo punto hai switchato e hai completamente cambiato registro”, sono state le parole di Sonia. “Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap opera un pochino sudamericana con Oriana. E ti sei scordato che il Grande Fratello è in italiano, voi vi mettete lì e parlate in spagnolo, non si sa perché”. Poi un riferimento anche alle vicende con Nikita: “Tu stai totalmente perdendo di credibilità anche all’interno della Casa, perché vai in giro a dire e parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia e invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono perché abbiamo 120 telecamere. Non fare il gradassetto così, hai quell’atteggiamento. Ma ti dico: fidati”.