“Sta male, deve uscire”. Luca Onestini lascia il GF Vip, la bomba sul vippone: cosa è successo

Luca Onestini fuori dal GF Vip? Il modello è uno dei concorrenti più chiacchierati ma anche amati della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nel corso del reality show, e forte della sua passata esperienza, il vippone ha subito legato con la fazione capitanata da Oriana Marzoli, con la quale ha instaurato un bel rapporto di amicizia.

Nel corso delle ultime ore sono emerse su di lui alcune indiscrezioni che stanno facendo il giro del web. A lanciarla l’esperto di gossip e influencer Amedeo Venza, che sui social ha dato la notizia sull’ex tronista di Uomini e Donne. Luca Onestini potrebbe presto lasciare la casa più spiata d’Italia.

Luca Onestini fuori dal GF Vip 7? L’indiscrezione di Amedeo Venza

Luca Onestini è finito anche al centro della bufera per il suo comportamento, a detta poco chiaro, con Nikita Pelizon. La vippona non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne e spesso si è lasciata andare a momenti di tristezza e lacrime. L’ultimo qualche giorno fa, quando in un momento di sconforto si è lasciata andare a un lungo sfogo al GF Vip 7.

“Mi fa stare male il fatto che sia stata una cosa intensa e una cosa che stava nascendo. Ma non ce la facevo più perché non mi faceva stare bene, era una cosa troppo criptica. E quindi sto male per quanto non mi piaccia che dica un sacco di bugie bianche e non mi piaccia il suo fatto di camminare come se fosse il più figo del mondo. Però, nonostante tutto, mi piace. E quindi sto ancora male”, ha rivelato Nikita. E ora che Luca Onestini potrebbe uscire dal GF Vip le cose potrebbero peggiorare per la concorrente.

Buongiorno a questa persona che ieri stava ascoltando i suoi due amici, Edo e Oriana, quando ne avevano più bisogno. #gfvip #onestiners #onestini pic.twitter.com/HinoG5Wgon — Shede ✨ (@shedemei1) January 27, 2023

Luca Onestini fuori dal GF Vip? Così sembra, almeno secondo quanto riportato da Amedeo Venza sui social. “A rischio uscita anche Onestini… Chiamato in confessionale gli avrebbero detto che alcuni suoi valori non sono buoni. Dopo aver fatto degli esami“, si legge nella Instagram story pubblicata da Amedeo Venza. Il vippone avrebbe ricevuto il risultato di alcune analisi fatte nei giorni scorsi e per questo motivo potrebbe abbandonare la casa.