Nella serata di lunedì 27 marzo c’è stata la semifinale del GF Vip 7, che ha causato l’eliminazione di Luca Onestini. C’era grande attesa per capire cosa avrebbe fatto subito dopo essere uscito dalla casa più spiata d’Italia e nelle ultime ore è tornato a galla. Gli utenti hanno notato un comportamento quasi inaspettato del vippone, dato che era apparso molto triste dopo il verdetto dei telespettatori. A provocargli quella delusione era stato Alberto De Pisis, che aveva deciso di mandarlo al televoto con lui.

A proposito di loro due, De Pisis ha raccontato al GF Vip 7 cosa è successo esattamente tra lui e Luca Onestini. “Luca non lo avevo proprio preso in considerazione. Quando eravamo in macchina Luca mi ha detto ‘hai fatto un casino’ e io l’ho tranquillizzato dicendogli ‘Amore ma secondo te puoi uscire te che sei fondamentale, hai vinto un reality in Spagna, qua sei arrivato secondo, la gente ti ama. Stasera hai ricevuto pure una sorpresa da tuo fratello che ti ha detto cose belle’. Ero sicurissimo che rimanesse”.

GF Vip 7, cosa ha fatto Luca Onestini dopo l’eliminazione

Dopo poche ore di silenzio, in seguito alla sua eliminazione dal GF Vip 7 Luca Onestini è apparso in pubblico e la reazione che ha avuto è stata clamorosamente positiva. Ormai sembra aver assorbito l’enorme tristezza palesata in diretta, infatti nonostante tutto ha potuto vivere una bellissima esperienza che gli ha permesso tra le tante cose di riavvicinarsi anche all’ex fidanzata Ivana Mrazova. Ma ora si è fatto vedere in un luogo particolare e in maniera originale ha voluto salutare tutti i suoi ammiratori.

Sul suo profilo TikTok ufficiale Onestini ha postato il suo primo video post – GF Vip 7. Dalle immagini è stato possibile vedere il giovane, intento a ballare in maniera sfrenata. Stava aspettando il treno in stazione, che lo avrebbe riportato a casa, ma nel frattempo ha voluto deliziare i suoi fan con questa danza molto scherzosa. Solo complimenti da parte del popolo del web, che lo ha ringraziato per questi mesi trascorsi nel programma. E ora la gente aspetta adesso solo cosa succederà con l’ex Ivana. Anche perché lui aveva già fatto sapere: “Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare. Infatti io mi sono meravigliato, non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana. Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”.

I suoi seguaci gli hanno scritto su TikTok: “Bello e bravo, mi dispiace non vederti vincitore”, “Ho votato per te fino all’ultimo, sei stato il migliore”, “Ieri sera per me è finito il GF Vip”, “Sei stato il più vero, alla faccia di chi ti vuole male”, “Bravissimo Luca”, “Ti amiamo”.