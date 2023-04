Luca Onestini, la notizia fa presto il giro dei fan. Da non molto tempo Luca Onestini ha concluso la sua avventura televisiva all’interno della casa del GF Vip 7. Luca Onestini è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti dell’edizione del reality show di Alfonso Signorini, chiaccheratissimo soprattutto in merito al rapporto con Nikita Pelizon, per il quale la modella ha nutrito un certo interesse pur avendo in cambio un due di picche.

Nuovo programma per Luca Onestini dopo il GF Vip 7. L’ex gieffino non termina di certo la sua scalata verso la vetta del successo, soprattutto dopo l’avventura vissuta dentro la casa di Cinecittà che ha spesso fatto parlare di lui. Un personaggio dal carattere forte, sicuramente, e con le idee ben chiare, Luca Onestini è stato un concorrente che ha sempre diviso in due l’opinione pubblica.

Nuovo programma per Luca Onestini dopo il GF Vip 7: la rivelazione di Federica Panicucci davanti a tutti

E a esperienza televisiva conclusa, per Luca si apre una nuova occasione, proprio come si vocifera stia accadendo per Antonella Fiordelisi, ma probabilmente con qualche certezza in più. A parlarne è stata Federica Panicucci, ospite al GF Vip Party, che ha svelato qualche dettaglio sul suo Back to School in onda su Italia 1: “Ci saranno tanti personaggi e si parte con una bella squadra. Ci saranno persone viste anche qui al GF“.

Ebbene, Federica Panicucci ha dunque fornito la notizia bomba su un piatto d’oro senza ulteriori giri di parole: “Sì sto parlando anche di Luca Onestini. Se è preparato o no? Non posso spoilerarvi troppo, però posso dirvi che è stato uno dei più indisciplinati nella scuola. Mi ha fatto faticare per tenerlo a bada. Peggio di te Pretelli. Tu sei sulla buona strada, ma è stato complicato anche con te. Non posso dire molto di più, ma uno scoop ve lo voglio regalare. Tra i 30 concorrenti ce n’è uno che si è rifiutato di dare l’esame finale”.

Dopo le parole della conduttrice, anche la frecciatina di Soleil Sorge, spontanea e diretta: “C’è questo programma che parte il 5 di aprile e ti vedrà nelle vesti di preside. Ci sono un sacco di volti noti. Ho saputo che ci sono stati anche degli ex vipponi della casa. Parlo di Luca giusto? Poi c’è Alessandro Cecchi Paone, anche lui è venuto da noi di recente. Comunque Luca dovrebbe essere bravo a scuola, perché lui studia all’università, dove è iscritto da quasi 10 anni, quindi penso che qualcosa sappia“.