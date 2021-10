Adesso fa davvero sul serio Luca Onestini. Certo, in tanti parlano di un semplice gioco, ma si è reso protagonista di un bacio più che passionale, che ha fatto e sta facendo sognare i suoi fan. Le immagini sono sotto gli occhi di tutti e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Il giovane, ex di Ivana Mrazova con la quale si è lasciato recentemente, ha deciso di non nascondersi e di essere protagonista di un gesto clamoroso davanti a tutti. Ha preso la ragazza e l’ha baciata improvvisamente.

La Mrazova aveva parlato così della fine della relazione con Luca Onestini: “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita. Penso che non ci siamo aspettati e supportati, penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non li abbiamo superate. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme con tanto tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”. E ora per lui si starebbe aprendo un nuovo capitolo.

Luca Onestini si è completamente lasciato andare nel reality show ‘Secret Story’, in onda in Spagna. L’ha baciata davvero in maniera molto intensa e sarebbe stato fatto per partecipare ad un gioco. Anche se in molti pensano che ci sia qualcosa in più. Ha sempre manifestato un interesse incredibile nei confronti della giornalista, con la quale sta condividendo l’esperienza nel programma. E lui ha comunque voglia di maggiore libertà, perché ha rivelato che Ivana era troppo gelosa per i suoi gusti.





Dunque, Luca Onestini si è baciato con la giornalista spagnola Cristina Porta, che ha 28 anni. Gli altri concorrenti sono apparsi molto sorridenti e attenti a quel momento magico. Anche lei si convincerà che Luca è qualcosa in più di un semplice amico o conoscente? Non resta che aspettare i prossimi giorni. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ si è esposto ancora una volta e ha fatto comprendere che l’interesse ci sia eccome. Ora spetterà a lei prendere l’ultima importante decisione.

Anche qualche settimana fa Luca Onestini e Cristina Porta, dopo aver creato un bel legame, si sono baciati. Il bacio è stato ripreso dalle telecamere del reality “Secret Story” dove i due sono tra i protagonisti. La storia con Ivana Mrazova sembra ora soltanto uno sbiadito ricordo. E con questo ulteriore gesto pare proprio che lui abbia voltato definitivamente pagina dal punto di vista privato.