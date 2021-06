Sappiamo com’è finita tra Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone. Fino alle ultime puntate di UeD cavaliere e dama hanno avuto alti e bassi. Poi, sempre stando a quanto visto in tv, il loro amore sembrava essersi poi concluso con la chiusura della relazione da parte di lei, stanca di vivere una situazione a metà.

Luca, infatti, quando arrivava il momento di dare una svolta al rapporto, si giocava il “non sono pronto” e dopo vari episodi Elisabetta sembrava aver deciso di voltare pagina. Ma una volta fuori dallo studio si sono rivisti. Inaspettatamente, ha detto lei che ha ‘cantato’ dopo le segnalazioni dei fan. E ora arriva la versione di lui, che ha rilasciato un’intervista a UeD Magazine dove ammette che non era per niente contento di come si fossero salutati in studio, tanto che ha trascorso “giorni devastanti”.

Luca Cenerelli, “passo importante” con Elisabetta Simone di UeD



Allontanarsi da Elisabetta lo ha fatto stare male ma non essendo sicuro non aveva altra scelta se non quella di troncare. Sapeva di provare dei sentimenti, ma aveva paura di ammetterlo. “Ho perso tre chili dal giorno in cui ho detto a Elisabetta di chiudere il nostro rapporto”, confessa oggi Luca Cenerelli nella sua nuova intervista. E così è tornato da lei, a cui ha rivelato di essersi tormentato.







Quindi, dopo tanta insicurezza, il colpo di scena: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi”, le parole di Luca a UeD Magazine che, a quanto pare, dopo la fine del programma, Luca abbia trovato il coraggio di esternare finalmente i suoi sentimenti e di viversi la frequentazione con Elisabetta senza troppe paranoie. Ma sembra che i due stiano andando piano. Lui stesso conferma di essere “in una fase di chiarimento” oggi.





La complicità è comunque stata ritrovata: si capiscono con un solo con uno sguardo e per Luca è una novità. Tra l’altro Elisabetta riesce ad accettare le sue difficoltà, ma gli sa anche leggere dentro. Ora portano avanti il loro rapporto “in un’altra dimensione” e lui vuole essere certo di tutto quello che fa, ma ammettere i suoi sentimenti è già stato “un passo importante”. Tornare a UeD a settembre? Il cavaliere spera di farlo con Elisabetta, come una coppia.