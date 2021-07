“Una coppia a tutti gli effetti”. Dopo Uomini e Donne e tutti i tira e molla in studio, dama e cavaliere confermano la storia d’amore. Ora è proprio ufficiale: stanno trascorrendo la prima vacanza insieme e sulle pagine di UeD Magazine danno la notizia, anche se le avvisaglie c’erano già.

E dire che pochi, dopo quanto successo tra loro nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, ci avrebbero scommesso e invece è successo davvero: Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone stanno insieme. La storia d’amore tra i due non sembrava decollare: lui, pur provando qualcosa per Elisabetta, non ricambiava del tutto il suo sentimento e per questo motivo, avevano deciso di interrompere la loro frequentazione. Ma è evidente che una volta finita questa edizione di UeD le cose sono cambiate.

UeD, ufficiale: Luca ed Elisabetta stanno insieme

Già un mese fa Luca ed Elisabetta venivano avvistati insieme a Milano e oggi si mostrano sorridenti e pronti per una nuova avventura insieme. “Si parte”, aveva scritto il cavaliere poco prima di imbarcarsi all’aeroporto di Orio al Serio. Poi le prime foto della vacanza e ora l’intervista rilasciata a UeD Magazine che spazza via ogni dubbio.





Al settimanale i due hanno ammesso di essere una coppia a tutti gli effetti. “Sono innamorata già da tempo e non ho mai avuto paura di essere diretta. Spero che arrivi la favola che ho sempre sognato”, le parole di Elisabetta. Luca, invece, ha raccontato che si sono rivisti a Milano prima della sua partenza per Tenerife.

Quand’è partito ha subito sentito la sua mancanza perché a detta sua la dama riesce a riempire le giornate con la sua unica presenza: “Quando ci siamo rivisti al mio ritorno l’ho cercata, e per un attimo sono andato nel panico quando non l’ho trovata”, ha raccontato Luca Cenerelli. Insomma, anche se fuori dallo studio UeD ha fatto nascere una nuova coppia.