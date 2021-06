E chi se lo sarebbe aspettato? In realtà le premesse, dopo la fine di questa stagione di Uomini e Donne, c’erano eccome ma soltanto in queste ore la coppia che si è incontrata proprio nello studio di Maria De Filippi ha deciso di riprovarci. Un passo indietro: a UeD hanno vissuto il loro rapporto tra mille alti e bassi.

Poi, sempre stando a quanto visto in tv, nelle ultime puntate del dating show, il loro amore sembrava essersi concluso con la chiusura della relazione da parte di lei, stanca di vivere una situazione a metà. Quando arrivava il momento di dare una svolta, Luca Cenerelli non si sentiva più pronto ed Elisabetta Simone alla fine aveva deciso di voltare pagina. Poi, finito il programma, i due si sono rivisti.

Luca ed Elisabetta insieme dopo UeD: la foto in vacanza

Luca Cenerelli ha quindi rilasciato un’intervista a UeD Magazine dove ammette che non era per niente contento di come si fossero salutati in studio, tanto che ha trascorso “giorni devastanti”. E poi: “Credo che io stia iniziando a innamorarmi”. Come si è evoluta questa situazione? A quanto pare si stanno dando un’altra possibilità: Luca ed Elisabetta si sono mostrati felici in partenza per la prima vacanza di coppia.







A documentare il ritorno di fiamma, appena avvenuto tra i due volti di UeD che hanno fatto tanto ‘penare’ il pubblico, una foto pubblicata dal cavaliere su Instagram nel tardo pomeriggio di martedì 29 giugno dove si mostra abbracciato alla dama con la quale ha vissuto un vero tira e molla davanti alle telecamere.



“Si parte”, ha scritto Luca accanto al selfie che si è fatto con Elisabetta all’aeroporto di Bergamo, poco prima di prendere un volo per una destinazione al momento ancora sconosciuta. Amedeo Venza ha poi confermato: “Prosegue la frequentazione tra Luca ed Elisabetta. I due hanno deciso di trascorrere le vacanze insieme”, ha fatto sapere l’influencer.