“Magari lo facessero a me!”. Luca Argentero ‘senza parole’, la gaffe di Simona Ventura è sotto gli occhi di tutti

Luca Argentero, lo scambio di commenti sui social genera il sorriso sulla bocca di tutti. Uno degli attori italiani più gettonati del momento, Luca Argentero è stato molto attivo durante le Olimpiadi di Tokyo 2021. È bastato un post per attirare l’attenzione di molti e fare cadere in ‘trappola’ la super Vip della televisione italiana. Risate generali e buon umori hanno fatto diventare il momento più unico che raro.

I fan più affezionati sapranno benissimo che Luca Argentero compirà gli anni il prossimo 12 aprile, ma all’amica Vip sfugge il dettaglio e cade in ‘trappola’. La vicenda ha generato ilarità e affettuosa partecipazione al momento. Tutto questo in occasione della giornata conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo 2021 e delle meritatissime 40 medaglie d’oro vinte dall’Italia.

Un post pubblicato dall’attore torinese prossimo a compiere 44 anni ha attirato l’attenzione di Simona Ventura che ha commentato così. Una gaffe? Non del tutto. Le intenzioni della conduttrice erano ricche di affetto e Luca Argentero, infatti, ha sottolineato quanto avesse comunque apprezzato il gesto.





Infatti, il post del protagonista della serie Doc- Nelle tue Mani ha ben pensato di unirsi al coro di quanti hanno festeggiato le medaglie d’oro portate a casa dagli atleti italiani, dedicando alla competizione sportiva un post di congratulazioni. Luca Argentero ha scritto: “40” con tre emoticon tra cui quella della bandiera italiana.

Eppure, Simona Ventura non ha ben compreso il riferimento, lasciandosi andare agli auguri per un buon compleanno: “Auguri Luca”, e la risposta non ha tardato ad arrivare. “Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…” è stata la risposta di Luca Argentero, dunque la replica ironica di Simona Ventura, nota per avere sempre la battuta a portata di mano: “Ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me!”.