“Il sesso con mia moglie”. Luca Argentero e l’intimità con Cristina Marino: “Quelle cose non ci sono più”

Luca Argentero è stato uno degli ospiti a “Da Grande”, il nuovo programma di Alessandro Cattelan su Rai1. Diversi sono stati i momenti divertenti dell’intervista all’attore protagonista della serie Doc. Come quando si è scoperto che sua moglie, Cristina Marino, mette i like su Instagram a Stefano De Martino. Cattelan ha affrontato la questione dei like social, chiedendo ad Argentero se ci fosse una persona in particolare per cui provasse fastidio circa i ‘mi piace’ piazzati da sua moglie Cristina.

L’attore ha risposto proprio Stefano De Martino. “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato’, mi risponde. Questa è la cosa che mi dà davvero fastidio. Ma cosa vuol dire che ha un profilo curato? Non è vero, dai non è vero”. A quel punto, Alessandro Cattelan scorre tutte le foto di Stefano De Martino e dimostra che anche sua moglie mette like a tutte le foto di Stefano De Martino. Così, il finale dello sketch buca la quarta parete con i due che si rivolgono direttamente al conduttore ballerino: “Stefano, adesso basta! Bloccale, blocca le nostre mogli. Hai tanti follower, cosa ti costa?”.

Poi si parla della vita sentimentale di Luca Argentero: di recente si è sposato con Cristina Marino e sono genitori della piccola Nina Speranza. La domanda di Alessandro Cattelan è diretta: “La vita sessuale viene stravolta dopo essere diventati genitori?”. L’attore prima sorride, poi si sbottona e sorprende tutti con le sue parole: “Ni”. E spiega: “Non c’è tutta la giornata a disposizione, ci sono meno frangenti. Non c’è più ‘sono stanco’, ‘stavolta no’. Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare”.





Alessandro Cattelan ha giustamente cavalcato l’onda parlando a sua volta della vita sessuale da padre (“il sesso è come il lavoro: all’inizio sei entusiasta e fai di tutto, poi è come se avessi un lavoro part time perché aumenta la qualità e scema la quantità, il primo figlio è come aprire una partita Iva e… il secondo, beh, è la cassa integrazione”).

