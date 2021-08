Sono passati tanti anni da quando il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto Luana Di Bella. Ben 16 anni per l’esattezza. Ve la ricordate? Bellissima e simpaticissima Luana Di Bella era entrata a far parte del programma di Maria De Filippi dapprima come corteggiatrice dell’ex tronista Antonello Zara, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale poco tempo dopo, poi come tronista.

Qualche mese la sua prima partecipazione in studio Luana Di Bella ha infatti avuto la possibilità di sedersi sul tanto agognato trono. Era il 2005 e lei, con alle spalle un matrimonio fallito da cui ha avuto una figlia, era affiancata da Valentina Gioia nella formula “Magari mi fidanzo”. Alla fine della sua esperienza da tronista Luana Di Bella ha scelto Enrico Gatti, che le ha detto di sì.

Luana Di Bella 16 anni dopo UeD: le foto

Luana Di Bella era in cerca di un un uomo maturo e che le infondesse sicurezza ma nella puntata conclusiva del suo percorso a Uomini e Donne lei ha scelto Enrico Gatti. E sono stati diversi gli spettatori che si sono domandano se la scelta di Luana fu dettata dal vero interessamento o semplicemente perché lui era l’ultimo rimasto in gioco, l’unico corteggiatore a non lasciare lei e la trasmissione.





Ma la tronista affermò che il suo desiderio era quello di uscire comunque con lui dallo studio di Cinecittà per iniziare una nuova vita. La storia tra Luana Di Bella ed Enrico Gatti in ogni caso durò pochissimo, si vocifera un mese è poco più. Oggi? Luana ha poi incontrato l’uomo della sua vita: ha sposato l’ex calciatore e oggi allenatore Massimo Donati.

A sbirciare il suo profilo Instagram, oggi Luana Di Bella sembra essersi definitivamente allontanata dal mondo dello spettacolo. Si dedica alla famiglia e ai suoi meravigliosi figli, come scrive nella Bio, a cui dedica moltissimi post. Il pubblico l’ha conosciuta giovanissima e ora la ritrova splendida donna e mamma. E sempre bellissima. Come sua figlia, che ha da poco compiuto 13 anni come non ha mancato di celebrare sui social, le somiglia in modo impressionante.