Lory Del Santo Marco Cucolo, il pubblico dell’Isola dei Famosi aspetta con trepidazione la puntata di lunedì per un faccia a faccia. Lei è stata eliminata un paio di settimane fa, lui costretto al ritiro ma gli ultimi giorni che hanno trascorso in Honduras hanno portato una crisi per la coppia insieme da anni.

Lo ha confermato la stessa Lory Del Santo, che già lunedì scorso ha parlato ma a distanza con Marco Cucolo. Ora lui è tornato in Italia ma a quanto pare tra i tanti cambi aerei per rientrare a Milano ha perso la valigia.





Lory Del Santo Marco Cucolo: “Non voglio vederlo”

Al sito Biccy Lory Del Santo ha confermato questa piccola disavventura del fidanzato forse ex: “La notizia è vera, ma non ho dettagli. È arrivato e… niente valigia! È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera. Nel frattempo non ha niente da mettersi, starà con l’asciugamano in hotel”.

“Ovviamente è in isolamento e non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito”. Lory Del Santo ha parlato della sua situazione con Marco Cucolo anche al portale ThePipolTv: “Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi. Credevo e speravo che L’Isola dei Famosi fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più”.

“Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”, ha aggiunto Lory Del Santo che però ha sentito per telefono la madre di Marco Cucolo, che “per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa”. Che succederà all’incontro in studio? “Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre”.

