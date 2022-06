Lory Del Santo è un fiume in piena da quando è tornata dall’Honduras. Ha partecipato all’Isola dei Famosi in coppia con il fidanzato Marco Cucolo, ma è stata eliminata. Dopo qualche settimana è tornato a casa anche il suo compagno, ma a Cayo Cochinos Lory Del Santo è stata una protagonista. Anche se in più di qualche occasione gli altri naufraghi hanno avuto da ridire nei confronti del suo comportamento. E ora che è tornata in Italia Lory Del Santo non fa altro che scagliarsi contro i suoi ex compagni d’avventura.

Sull’Isola è stata accusata di essere una concorrente falsa, ma lei ha sempre respinto al mittente le accuse: “Sono molto stanca di questa storia che parlo alle spalle. Ho detto chiaramente che non c’è nessuna prova. Su quali basi lo dicono visto che non c’è nessuna prova? Non l’ho mai fatto quindi questa è una cattiva voce che le malelingue hanno messo in giro per boicottarmi perché vedono che sono una persona onesta e sincera e non riescono a trovare dei difetti”, ha detto Lory Del Santo.





Nelle ultime ore ha rilasciato una lunga intervista al magazine online Biccy e ha rivelato un retroscena. Infatti quando in Honduras è passato l’uragano, la produzione è stata costretta a trasferire i naufraghi sulla terraferma. Erano tutti in un bungalow di legno e in quella struttura i concorrenti hanno trovato un pacchetto di cracker lasciato lì incustodito e di comune accordo hanno deciso di mangiarlo.

A dividere in parti uguali i vari cracker è stata Laura Maddaloni e lo spaccio sarebbe avvenuto in bagno. Inizialmente Lory Del Santo, però, non voleva prendere la sua parte, ma alla fine Marco Cucolo l’ha convinta. “Quando c’è stata la tempesta e ci hanno portati nella struttura qualcuno ha trovato un pacchetto di cracker ed hanno deciso di mangiarli. Hanno diviso metà cracker a testa ed è bastato per tutti. Quando Marco [Cucolo, ndr] mi ha detto ‘Lory vai in bagno c’è il tuo cracker‘ io ho rifiutato perché non volevo mangiarlo, volevo essere corretta. Ma poi Marco mi ha detto che se avessi rifiutato sarei passata come una non solidale col gruppo e per questo l’ho preso”.

E ancora: “Dopo parlando con Laura mi ha detto ‘Sai chi è l’unico che non ha preso il cracker? Nicolas! Questo significa che se la storia dovesse uscire sappiamo di chi è la colpa‘. Io dopo, parlando con Nicolas, gli ho riportato questa chiacchierata tranquillizzandolo sul fatto che tanto nessuno ne avrebbe parlato. Questa è stata la frase. Da qui lui ha iniziato contro di me una campagna d’odio ed ha detto a tutti che io sparlavo delle persone”.

