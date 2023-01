Sono usciti da Uomini e Donne con i petali rossi che cadevano in studio. Erano mano nella mano felici, convinti di aver fatto la scelta giusta e decisi a voler vivere la loro storia nella quotidianità e senza le luci dei riflettori puntate addosso. Alessandro Vicinanza e Ida Platano è l’ultima coppia del trono over del dating show di Maria De Filippi ad uscire dallo studio. I due, circa due mesi fa, scelsero di abbandonare insieme la trasmissione e vivere la loro storia d’amore.

Il percorso di Alessandro e Ida è stato complesso, ricco di ostacoli, fatto di tanti alti e bassi. Il cavaliere ha manifestato i suoi sentimenti alla dama e alla fine lei ha ceduto, si è convinta della bontà di quello che il 39 salernitano le diceva. Da quel momento si sono mostrati spesso sui social e hanno fatto vedere ai loro follower come stanno vivendo il loro amore. Di recente sono stati a Miami e hanno documentato sui social la loro vacanza.

UeD, Isabella Ricci non crede a Ida Platano

Tuttavia c’è chi non crede al loro amore e nutre dubbi. Si tratta di Isabella Ricci, altra protagonista di Uomini e Donne. Anche lei ha trovato l’amore in studio, ha deciso di vivere la sua storia lontano dalla trasmissione di Maria De Filippi con Fabio. I due si sono anche sposati, un matrimonio civile, a Pescantina, in provincia di Verona. Tanti i commenti di congratulazioni arrivati in poco tempo sotto il post in cui i due apparivano felici, compreso quello di Tina Cipollari, che ha scritto: “Tantissimi auguri! Tanta felicità!”.

L’ex dama del parterre over, felicemente sposata con Fabio, in una nuova intervista non si è fatta problemi a lanciare una stoccata al vetriolo nei confronti di Ida Platano: “Non credo a questa storia”, ha sentenziato Isabella Ricci esprimendo così i suoi dubbi sulla love story tra la dama bresciana e Alessandro. Ha anche rincarato la dose, aggiungendo di non credere a quel tipo di donne che vivono le emozioni con pianti e continui “tira e molla”. Da qui i suoi dubbi sulla nuova relazione con Ida con il cavaliere.

Non solo Isabella Ricci, perché anche Riccardo Guarnieri ha colto la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Ida e Alessandro. Il cavaliere tarantino è stato per anni protagonista di una tormentata storia d’amore con la dama bresciana. Guarnieri ha puntato il dito contro Alessandro, sostenendo che secondo lui, sarebbe una persona immatura. Parlando di Ida, invece, ha dichiarato che la sua ex non avrebbe scelto un vero uomo al suo fianco, bensì una sorta di secondo figlio da crescere.