Iago è fuori dal Grande Fratello. Eliminato al televoto mesi fa, era rientrato per volere del pubblico da poco, insieme ad altri ex concorrenti grazie a un inedito meccanismo di ripescaggio. Lo stesso pubblico che ora, come emerso nella diretta di lunedì 24 febbraio, ha deciso di rispedirlo a casa facendogli quindi sfumare la possibilità di finale e addirittura vittoria.

Queste le percentuali di preferenza: Chiara 23,03%, Giglio 20,2%, Mattia 19,82, Shaila 19,32% e Iago 17,63%, dunque l’attore spagnolo è risultato il meno votato. La sua uscita di scena ha suscitato sorpresa e dispiacere sia tra i coinquilini che tra il pubblico. In particolare, Stefania Orlando, legata a lui da una profonda amicizia, ha espresso il suo rammarico per l’eliminazione dell’attore.

GF, Iago fuori: dubbi su Lorenzo

“Sono già fuori dalla casa, sono molto contento di questa esperienza, di aver dato un po’ di più e di aver espresso la mai, non abbiate mai paura di esprimere le vostre idee. È qua dentro il vero successo e questo mi porto fuori da qui”, le sue prime parole fuori dalla famosa porta rossa.

Chi di sicuro non piange la sua eliminazione è Lorenzo, con cui Iago ha avuto diverse scintille in questi giorni. Ma ora, alla luce degli ultimi fatti, c’è chi si chiede: il modello sapeva dell’uscita dell’attore? Questo perché già la settimana scorsa il fidanzato di Shaila aveva fatto una dichiarazione che ora suona quasi profetica, tanto da aver mandato ancora una volta in fermento i fandom sui social.

Lorenzo a Iago durante la pausa pubblicitaria :”Spero che tu esca stasera. Ricordati le DUE SETTIMANE che ti ho dato”



Lorenzo sei e resterai per sempre un bulletto di quartiere #GrandeFratello pic.twitter.com/2mzOxjFmSx — Sariana (@sariana1870) February 17, 2025

“Non mi interessa parlare con te, sei la colonna sonora del programma, Lorenzo Spolverato, sei stonato, migliora il tuo canto.”



ADORO FOLLEMENTE IL MODO IN CUI IAGO RIDUCE IN CENERE SPOLVERATO#GrandeFratello#heleners pic.twitter.com/J5XXVWZfi3 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 17, 2025

Nel dettaglio, uscendo dal confessionale Lorenzo avrebbe detto a Giglio che il prossimo eliminato dal reality sarebbe stato proprio il concorrente spagnolo. “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino“, disse, facendo subito scatenare l’indignazione di molti. In quella puntata, però, fu eliminato Alfonso ma non è finita qui. Un’altra frase di Lorenzo detta durante un blocco pubblicitario ha fatto drizzare le antenne degli utenti: “Spero che tu esca stasera. Ricordati le DUE SETTIMANE che ti ho dato”. E in effetti così è stato. Come faceva a saperlo? Solo una coincidenza o come molti sospettano c’è qualcosa sotto?