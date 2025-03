“Lorenzo ha dato di matto”. Grande Fratello, Jessica si sveglia e corre ad avvisare le altre

Nuova bufera al Grande Fratello. Protagonista Lorenzo, accusato di atteggiamenti aggressivi durante la notte. Jessica, visibilmente scossa, si è sfogata con le sue compagne di avventura, Helena e Stefania, raccontando quanto accaduto. Secondo quanto riferito da Jessica, nella notte è stata improvvisamente svegliata dal rumore di pugno contro il muro. La concorrente ha spiegato che questo comportamento non è nuovo per Lorenzo, noto per aver già avuto altre reazioni simili in passato. L’episodio ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti.

A confermare l’incidente ci ha pensato anche Stefania Orlando, che ha raccontato di aver sentito il forte frastuono provocato da dei pugni contro la porta. Solo la scorsa settimana, Alfonso Signorini è intervenuto pubblicamente per condannare l’aggressività di Lorenzo, ha rimproverato severamente il concorrente dichiarato che, se fosse stato per lui, Lorenzo sarebbe già stato squalificato dal programma.

Grande Fratello, Jessica: “Lorenzo ha dato pugni al muro”

“Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? – ha detto Jessica a Helena e Stefania – Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io, tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa, ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni“.

Stefania ha confermato quanto detto da Jessica spiegando di aver sentito Lorenzo dare anche un pugno anche alla porta: “Infatti ho sentito un rumore e che aveva dato un cazzotto. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno“, ha detto la conduttrice visibilmente scossa dall’atteggiamento di Spolverato.

VOLETE BUTTARLO FUORI?#grandefratello #helevier pic.twitter.com/FUeQw8eQ2U — 𝙢𝙖𝙧𝙮🤍 (@cuorebianko) March 10, 2025

L’aggressività di Lorenzo non è passata inosservata e, sebbene il regolamento del Grande Fratello preveda tolleranza zero per comportamenti violenti, in questi mesi la produzione sembra ha preso tempo per valutare se adottare provvedimenti. Dopo l’ennesimo episodio, perché non è la prima volta che Lorenzo si sfoghi dando pugni a muri e porte, una parte del pubblico spera che il concorrente venga squalificato. “Spolverino ha dato di matto per l’ennesima volta ma agli autori non gliene frega un tubo, avrebbero dovuto squalificarlo mesi fa per questi atteggiamenti MALSANI invece gliele hanno sempre fatte passare tutte, in un GF giusto quel PAGLIACCIO sarebbe già SQUALIFICATO da un pezzo”, si legge su X.