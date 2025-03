Grande Fratello, altra bomba sganciata su uno dei concorrenti rimasti in gioco. Ricordiamo che la finale è sempre più vicina – ultima puntata il prossimo 31 marzo – e dunque la tensione è alle stelle, anche perché le eliminazioni continuano implacabili. Dopo l’esclusione di Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli giovedì ci sarà un nuovo addio nella casa e, stando ai sondaggi che circolano in rete, sarà MaVi a lasciare il reality di Canale 5.

Non sapremo nulla fino alla puntata ma nel frattempo il pubblico continua a seguire con grande interesse le strategie e le dinamiche che si stanno creando nella casa, con gli inquilini sempre più nervosi ma anche agguerriti. Tutti vogliono arrivare in fondo ma per ora solo due possono dormire sonni tranquilli: Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

GF, scoop: “Una famosa con Lorenzo”

E proprio su Lorenzo si sta per abbattere un nuovo gossip. Non fa il nome Biagio D’Anelli, ma dà indizi che fanno pensare proprio al modello nonché concorrente forse più chiacchierato in assoluto di questa edizione del GF anche per la sua relazione, al momento conclusa, con Shaila.

L’esperto di gossip, nonché ex gieffino a sua volta, ha infatti rivelato di aver intervistato una nota showgirl per il settimanale Nuovo TV (che uscirà in edicola a partire da giovedì 6 marzo), che afferma di aver avuto un flirt con un concorrente: “È facilissimo, lo capirete subito, è uno dei primi finalisti del Grande Fratello”. Da qui si è capito che parla proprio di Lorenzo.

“Domani in tutte le edicole di Italia ci sarà sul settimanale Nuovo la mia intervista esclusiva fatta ad una famosissima showgirl – annuncia Biagio D’Anelli su Instagram – Attrice, conduttrice, produttrice, che mi ha rivelato che in passato c’è stata una tenera liaison, lui è andato anche a casa sua, con un concorrente del Grande Fratello. Ebbene signori miei vi do un piccolo indizio, è facilissimo, lo capirete subito, è uno dei primi finalisti del Grande Fratello”. Chi sarà? E soprattutto, Alfonso Signorini colga la palla al balzo per approfondire questa soffiata?