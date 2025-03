Il Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione. A fine marzo si spegneranno ufficialmente le luci della casa più spiata d’Italia, e dopo sette mesi di litigi, polemiche, storie d’amore e amicizie, sarà il pubblico a decretare il vincitore. Al momento, ci sono già due finalisti sicuri: il primo è Lorenzo Spolverato, mentre la seconda è Jessica Morlacchi.

Nell’attesa di scoprire chi tra gli altri concorrenti riuscirà a raggiungerli, all’interno della Casa si moltiplicano le strategie e i ragionamenti su ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Il gruppo di inquilini appare sempre più diviso in due schieramenti contrapposti. Da una parte ci sono Javier, Helena, Stefania e Federico; dall’altra, invece, Lorenzo, Shaila, Zeudi, Chiara e Giglio.

Jessica Morlacchi, un tempo molto vicina agli “Shailenzo”, sembra ormai molto distante da loro. Ma non è l’unica: anche Tommaso e Mariavittoria si stanno progressivamente allontanando da quel gruppo, assumendo una posizione più neutrale. I tre poco fa si sono confrontati su questo nuovo assetto all’interno della casa. Mavi in particolare ha espresso il timore che il gruppo di Lorenzo si possa vendicare del “tradimento” a colpi di nomination.

Tuttavia, Jessica non si è detta d’accordo e ha espresso il suo punto di vista con fermezza: “Ma quale gruppo? Prima fanno fuori noi? Ma cosa stai dicendo? Dovete svegliarvi. Chiara sarà la prima a essere eliminata. Shaila e Lorenzo rispetteranno solo Giglio, perché se non lo facessero sarebbero pazzi”. La prima a saltare quindi sarebbe la bella modella trentina, tra le persone più vicine nella casa a Spolverato e Gatta.Jessica ha poi aggiunto: Vogliono bene a Chiara, ma a livello di gioco, fermati proprio. Se possono dare una mano, la daranno a Giglio. Se sarà un’amicizia vera, lo scopriranno fuori dalla Casa, ma non venitemi a parlare di gruppo. Lei li difende perché sennò dove va?”.

Queste dinamiche stanno spiazzando anche i vari fandom. Alcuni gruppi, fino a poco tempo fa, votavano strategicamente per favorire gli alleati all’interno della Casa. Ora, però, gli equilibri sono cambiati e le carte sono state completamente rimescolate.

J:“gruppo? Ma quale gruppo? Chiara è la prima che faranno fuori… cioè che cosa pensi che Lorenzo tra una Chiara e un Giglio salva Chiara?

Se si stacca da loro ‘ndo va?!”



Jessica ha deciso di parlare la lingua della verità #shailenzo #tommavi #morline #grandefratello pic.twitter.com/F5lIq1nYCS — lecosechepenso (@lccp___) March 5, 2025

Jessica, intanto, ha già manifestato pubblicamente la sua distanza dagli “Shailenzo”. In più di una discussione, infatti, si è scontrata apertamente con Lorenzo. Ora resta da capire come si ridisegneranno gli equilibri della Casa e, soprattutto, come tutto ciò si rifletterà nelle dinamiche del televoto.