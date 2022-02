Da lunedì notte non si fa che parlare di Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, ha pubblicato tra le Storie di Instagram un messaggio che in un attimo ha fatto il giro di siti e giornali. Un messaggio totalmente inaspettato, che non ha fatto parlare soltanto il popolo del web ma è diventato anche oggetto di discussione dei salotti televisivi.

Anche Stefania Orlando ha voluto dire la sua dopo aver letto testuali parole rivolte a Manila Nazzaro: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto Lorenzo Amoruso a proposito della compagna.

Lorenzo Amoruso rompe il silenzio

Non è chiaro a a quali soprusi si riferisca, né da che tipo di comportamenti sarebbe rimasto deluso. Stefania Orlando, a sua volta ex gieffina, ha commentato questo strano post di Lorenzo Amoruso: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!!”, ha scritto la showgirl. E poi: “Alex Bello insegna!”.





Ora, è certo che questo messaggio di Lorenzo Amoruso non sia passato inosservato al GF Vip 6 e dunque è altamente probabile che Alfonso Signorini ne parlerà in puntata. Ma nel frattempo, dopo ore di silenzio, il compagno di Manila Nazzaro è tornato sui social. E ha pubblicato una nuova Storia dopo quella che a molti era sembrata un addio all’ex Miss Italia.

Mi sono innamorato dì una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi …………oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …….. mi prendo il mio tempo per riflettere February 7, 2022

Ancora una volta, però, il messaggio è criptico: “Il problema oggi è che si vive in un mondo al contrario, dove più sei str… e più ottieni, e dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano. Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un modo al contrario dove io non mi ci ritrovo più… Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati. Respect”, ha concluso Lorenzo Amoruso.