“Maria ha deciso così”. Rivoluzione a Amici e nuovo ruolo per Lorella Cuccarini. Piovono critiche feroci

La nuova edizione di Amici sarà rivoluzionaria sotto tanti punti di vista. Dopo il successo strepitoso, da record della passata stagione con la vittoria finale della ballerina Giulia Stabile, Maria De Filippi e il suo staff ha in mente tanti cambiamenti. Anzi, per qualcuno sono veri e propri stravolgimenti. E ci sono già le prime polemiche, i primi mugugni, le prime lamentele dei telespettatori. Se da un lato alcuni appaiono incontentabili è pur vero che la voce del pubblico ha un suo peso.

E chi fa televisione lo sa bene. Andiamo a scoprire cosa è successo. Intanto va detto che non farà più parte delle insegnanti la cantante Arisa. Amatissima dal pubblico, questa appare come una grande mancanza nel team di Maria. Ma per un’assenza pesante ecco un acquisto altrettanto forte, ovvero quello di Raimondo Todaro. La partecipazione del ballerino al talent show di Mediaset ha fatto storcere la bocca a Milly Carlucci che non si aspettava l’addio al suo “Ballando con le stelle” da parte del professionista. Ma la polemica vera riguarda qualcun altro.

Anche Lorella Cuccarini è stata confermatissima nella prossima edizione di Amici. Ma per lei è in vista un grande cambiamento. Non sarà infatti più insegnante di danza, bensì di canto. Raimondo Todaro prenderà il suo posto mentre Lorella rimpiazzerà Arisa. Ma mentre la ballerina e showgirl si è mostrata entusiasta per la novità, in tanti l’hanno attaccata non ritenendola all’altezza del ruolo.





Alle malelingue la stessa Lorella Cuccarini ha voluto rispondere a tono. “È stata una richiesta specifica di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto che un docente abbia ricoperto due discipline”. Poi Lorella ha aggiunto un dettaglio che forse in tanti, specialmente i più giovani, non conoscono.

“I giovanissimi magari non lo sanno – le parole di Lorella Cuccarini – ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante, penso di poterlo fare”. Beh, qualcuno ha ancora qualcosa da ridire? Noi sì: oggi, 10 agosto, è il compleanno di Lorella Cuccarini e noi le facciamo tanti auguri: una delle professioniste più ‘in gamba’ del panorama dello spettacolo italiano!