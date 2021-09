“Cose interne, tutto manipolato”. Lorella Cuccarini e Alberto Matano, stoccata velenosa sulla famosa lettera

Lorella Cuccarini è tornata a parlare e ha toccato argomenti importanti e che ovviamente hanno generato e continuano a generare curiosità nel pubblico. Ha voluto aprirsi del tutto al giornalista del ‘Corriere della Sera’, che non ha potuto non ritornare sulla famosa lite e sulla sua lettera scritta ad Alberto Matano. Ma non è stata l’unica persona con la quale ha avuto dei problemi in passato, quindi una volta per tutte ha voluto chiarire tutte le questioni che risultavano ancora in sospeso e che presentavano dubbi.

Innanzitutto ci si è soffermati su Lorella Cuccarini e Alessandra Martinez, infatti si è sempre vociferato che ci fossero grandi ostilità tra le due donne. Ma non si sarebbe mai verificata una rissa, come fu riferito in passato: “Non siamo mai venute alle mani, non è vero. Sono venuta alle mani con qualcuna l’ultima volta, quando avevo diciotto anni perché c’era una ragazza che ci provava con il mio fidanzato. Da lì in poi sono stata pacifica”. E in seguito è stato tirato fuori anche il nome di Heather Parisi.

Rivolgendosi alla Martinez e a Hether Parisi, Lorella Cuccarini ha aggiunto: “Io sono sempre andata d’accordo con tutti. La Parisi mi ha definita ballerina sovranista? Lasciamo stare, parliamo della bellezza di essere italiani”. Ma è quando si è parlato di Alberto Matano che la conduttrice televisiva ha voluto fare chiarezza definitivamente. Staremo a vedere se il presentatore de ‘La Vita in diretta’ vorrà replicare o se preferirà rimanere in silenzio e concentrarsi unicamente sul suo lavoro.





Ecco quanto svelato da Lorella Cuccarini su Alberto Matano: “Era una lettera interna, poi uscita fuori e manipolata. Non c’è bisogno che ci torni su, quello che dovevo dire l’ho scritto a chi dovevo. Penso sia il modo migliore di dire le cose, pensate e meditate. Ora sono felice di tornare a Mediaset, ad Amici, con Maria De Filippi”. Dunque, non tornerà probabilmente mai più su questo tema e il suo unico scopo è adesso pensare al talent show di Canale 5, dove sarà ancora insegnante.

Nei giorni scorsi Lorella Cuccarini ha aggiunto un dettaglio importante. In riferimento alla lite con Raimondo Todaro, postando lo screenshot di un articolo scritto sul web Lorella Cuccarini ha commentato con una semplice parola, che dice tutto: “Fake”. Dunque, tutto falso. Non resta adesso che aspettare l’inizio della trasmissione per vederla ufficialmente all’opera.