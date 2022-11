“Alberto Matano?”. Lorella Cuccarini, schiaffo al conduttore de La vita in diretta. Che umiliazione

Lorella Cuccarini, la frecciata ad Alberto Matano. In molti ricorderanno lo scontro tra la ballerina e showgirl e il giornalista e conduttore tv. I due sono stati a La Vita in diretta per oltre 200 puntate, poi l’attuale insegnante di Amici non fu riconfermata, ma il suo addio fu burrascoso. Al tempo si parlò di una brutta lite proprio con Alberto Matano. Quest’ultimo recentemente si era detto “dispiaciuto molto per come sono andate le cose”.

Lorella Cuccarini scrisse una lettera in cui accusava il giornalista di elogiarla in pubblico per poi screditarla dietro le quinte. La ballerina e conduttrice rivolse ad Alberto Matano anche accuse di maschilismo. L’intera vicenda, comunque, è piuttosto avvolta nel mistero. Ma una cosa è certa: tra i due non c’è stato alcun riavvicinamento. E la recente intervista della showgirl al Messaggero lo conferma in pieno. Le sue dichiarazioni continueranno a far discutere.

Le parole di Lorella Cuccarini su Alberto Matano

In questo periodo Lorella Cuccarini è molto felice dal punto di vista professionale. Confermata nel suo ruolo di professoressa di canto ad Amici a breve porterà in teatro il musical Rapunzel, dove interpreta la cattiva Gothel. Inevitabile parlare, nuovamente, di quello che successe a La vita in diretta con Alberto Matano. Alla domanda se inviterà il giornalista alla prima del musical la risposta di Lorella è stata netta.

“Non è nella mia lista. Anzi, diro di più: non è in nessun tipo di lista. Ho altre priorità”. Dunque nessuna retromarcia, nessuna distensione tra i due. La ballerina e conduttrice non ha mai dimenticato quanto successo e, a proposito dell’accusa di maschilismo rivolta all’ex collega, ha dichiarato: “È maschilista colui che calpesta il tuo bagaglio di esperienze umane e professionali solo perché sei donna”.

Lorella Cuccarini poi aggiunge che per aver detto alcune cose in modo diretto, senza mediazioni, ha pagato delle conseguenze pesanti. E qui il riferimento è non solo all’addio al programma, ma anche alla Rai: la showgirl non è più rientrata nei piani dell’azienda di viale Mazzini. Poco male, comunque, visto che ad Amici le cose vanno benone. Forse potrebbe fare ritorno alla Rai in vista del progetto di beneficenza “30 ore per la vita”, ma su un impegno maggiore afferma: “Se parliamo di conduzioni televisive non credo proprio. Ad Amici sto benissimo”.

