Poche mesi fa, lo scorso ottobre, Lorella Boccia e Niccolò Presta avevano realizzato il loro sogno più grande, quello di diventare genitori. Si erano conosciuti nel 2016 dietro le quinte del programma Ciao Darwin e da quel momento sono si sono più lasciati. Dopo due anni, durante un viaggio in Kenya, era arrivata la romantica proposta di matrimonio, alla quale avevano fatto seguito i fiori d’arancio. La coppia si era sposata nel 2019 a Roma: alla cerimonia hanno partecipato tantissime star italiane. E pochi mesi fa è arrivata la piccola Luce Althea.



Una felicità indescrivibile per Lorella Boccia e Niccolò Presta, che dopo qualche giorno avevano lasciato l’ospedale. E lei aveva voluto condividere nelle Storie di Instagram il video del suo ritorno a casa insieme alla piccola Luce Althea e al marito. “Tornando a casa, questa volta in tre”, aveva scritto la ballerina a corredo di un video in macchina.





Lorella Boccia assente a Made in sud



Tra i primi a congratularsi con i neo genitori Andreas Muller, Veronica Peparini, Sebastian Melo Taveira, Umberto Gaudino, Costanza Caracciolo, Giulio Berruti e Paola Perego. Mentre continua ad essere mamma a tempo pieno Lorella però non tralasciare il lavoro al timone di Made in Sud. Sfortunatamente però dopo Clementino anche la ballerina di Torre Annunzoiata dovrà assentarsi per colpa del Covid.



Poco fa la nota ufficiale: Lorella Boccia assente a Made in Sud. Come la scorsa settimana, anche in questo caso a sostituire il conduttore mancante dovrebbe essere l’ospite fisso Maurizio Casagrande. Lorella Boccia aveva scoperto di aver contratto il maledetto virus lo scorso martedì e le prime ore da positiva erano stati tremendi. La ballerina aveva spiegato ai suoi follower, pensava di riuscire a negativizzarsi in tempo ma così non è stato.



Talento assoluto della danza, Lorella Boccia ha iniziato a muovere i primi passi di danza all’età di 4 anni e dopo il diploma in danza presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini e iniziato a lavorare al Teatro di San Carlo di Napoli nel cast de Il Guarracino e de La Bella Addormentata. Per inseguire la sua passione, a 18 anni Lorella Boccia lascia la città partenopea per trasferirsi a Roma copo essere stata scelta per lavorare al programma Rai 150 con il coreografo Gino Landi. Il successo arriva dopo Amici 21, il programma la proietta alla guida di Colorado. Da lì una lunga ascesa.

