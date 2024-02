Sanremo 2024 – Sorella minore di Mia Martini, Loredana Bertè è da molti considerata una delle più importanti cantanti italiane. Dotata di una forte personalità vocale e di un indiscusso talento interpretativo ha attraversato circa 40 anni di carriera alternando grandi successi e importanti collaborazioni, a momenti più difficili, in cui ha prevalso la sua fragilità caratteriale di donna dalle vicissitudini spesso tormentate, talvolta sfociate in provocazioni e polemiche. Erano ancora i favolosi anni 80, e Loredana era ambiziosa come nessuna già dal ’75, quando tutti avevano nella testa l’intramontabile ritornello ”Sei bellissima”.

Poi è arrivata la morte della sorella Mia Martini, la depressione e la chirurgia estetica. Molto discussa anche per le complesse vicissitudini personali, vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 16 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 3 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi in tutto il mondo. Il magazine musicale Rolling Stone ha definito Traslocando (1982) l’album femminile italiano più bello di sempre. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui un Festivalbar, cinque Vota la voce, un Disco per l’estate e tre Wind Music Awards. La sua produzione artistica vanta importanti collaborazioni con artisti come Andy Warhol, Ivano Fossati, Pino Daniele, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia, Luciano Ligabue, i Boomdabash e molti altri.









Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950,, sorella minore di Mia Martini è alta 1 metro e 57 centimetri e pesa 70 chili. Loredana non ha figli ed attualmente è single. La sua storia con il tennistaè stata molto travagliata. Si è sposata il 5 settembre 1989, ma non ha mai avuto un rapporto idilliaco né con Borg né con la stampa svedese né con la famiglia di lui. Come racconta Bertè in diverse interviste.

