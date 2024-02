Due anni fa, durante il Grande Fratello Vip 6, i concorrenti avevano parlato di una stanza del piacere per praticare autoerotismo. La rivelazione era stata fatta dagli stessi gieffini durante una cena, dopo una richiesta avanzata da Alex Belli. La richiesta l’anno precedente era stata fatta da Andrea Zelletta dopo il prolungamento, ma era stata respinta dagli autori. La stessa richiesta durante il GF Vip 6 era stata presa in considerazione dopo che ad avanzarla era stato Alex Belli.

La prima a parlarne era stata Manila Nazzaro: “Il Grande Fratello dice di dare una stanza per la privacy agli uomini“. Francesca Cipriani non si era lasciata scappare l’occasione e aveva detto “Dove Giucas può andare con Federica”. Ma dopo quell’edizione sembra che il Grande Fratello non abbia più messo a disposizione la stanza.

Leggi anche: “Vuole restare”. Grande Fratello, Mirko Brunetti pronto a sfidare la produzione per Perla





Grande Fratello, Sergio pratica autoerotismo

E così anche lo scorso anno erano saltate fuori delle indiscrezioni sui concorrenti che praticavano autoerotismo. “Con lei mi sento spesso come se fossi un giocattolo utile solo per passare le giornate qui dentro. L’ultima volta ci ho litigato per questa cosa. Si è incaz*ata tanto, poi va nel letto suo a piangere e ad arrangiarsi da sola”, aveva detto Daniele Dal Moro palandi di Oriana.

Quest’anno l’argomento non era ancora saltato fuori ma ci ha pensato Deianira Marzano. “Stanotte sotto le coperte Sergio stava facendo un solitario ed è stato scoperto perché lo faceva nel sonno e faceva strani versi. Ovviamente la diretta è stata staccata. Comunque non è il primo ti posso dire per esperienza che lavoro dietro la camera sono anni che accade”, ha rivelato qualcuno che evidentemente lavora al Grande Fratello.

Sarebbe ora di chiudere questa latrina? Rivelare cose così intime e per niente rilevante nel gioco è schifoso.

Quest'anno doveva essere la svolta ma è tutto sbagliato! #sergio #GrandeFratello pic.twitter.com/bq5L7l7QLF — cla67 (@angelozziclaudi) February 18, 2024

Il concorrente è stato beccato in flagrante mentre stava praticando un atto di autoerotismo nella sua camera. Quando la regia, che naturalmente è “online” 24 ore su 24, si è resa conto della scena decisamente ambigua ha poi rimediato staccando l’inquadratura della camera in cui si trovava Sergio per inquadrare altro.