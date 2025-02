Le anticipazioni relative alla puntata del Grande Fratello in onda lunedì 3 febbraio 2025 svelano che ci sarà un momento di forte tensione tra Javier, Helena e Zeudi. Il pallavolista, infatti, sarà protagonista di un acceso confronto con entrambe le concorrenti, mettendo in discussione le dinamiche che si sono create all’interno della casa. Anche questa sera, Alfonso Signorini cercherà di fare chiarezza sulle reali emozioni di Javier, il quale si trova in una posizione particolarmente complicata, diviso tra due donne.

Ma le sorprese non finiscono qui. La serata sarà caratterizzata anche da un’eliminazione definitiva. Sei concorrenti sono attualmente a rischio: Iago, Zeudi, Emanuele, Ilaria, Luca e Jessica. Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a determinare il destino di uno di loro, decretandone l’uscita dal reality. Una volta svelato il nome del concorrente eliminato, i coinquilini della casa si prepareranno a una nuova fase cruciale del gioco: le nomination, che serviranno a stabilire chi finirà al televoto per la puntata in programma giovedì 6 febbraio.

Grande Fratello, nuova indiscrezione dell’account Agent Beast

Nelle ultime ore, un tweet pubblicato dall’account Agent Beast ha fatto molto discutere, gettando ombre su un possibile scandalo che potrebbe esplodere a breve e coinvolgere alcuni concorrenti del Grande Fratello. Il profilo social, noto per aver spesso anticipato con successo retroscena e indiscrezioni legate al reality condotto da Alfonso Signorini, ha scritto: “ESISTE UNO SCANDALO PRONTO A SCOPPIARE, indiscrezioni sempre più frequenti negli ultimi giorni #GrandeFratello”.

Come prevedibile, gli utenti dei social si sono subito scatenati con ipotesi e supposizioni su quale possa essere la bomba pronta a deflagrare. “Fare scoppiare lo scandalo che Helena Presters è salita nelle room mettendosi d’accordo x rientrare e farsi una storia cn #Zeudi #Zelena e poi si è messa d’accordo cn il padre di Javier Martinez programmando un aereo x far cambiare idea su di lei e sta riportando cose esterne”, ipotizza una utente

Non tutti, però, sembrano convinti da questa teoria. C’è chi esclude totalmente un coinvolgimento di Zeudi in una relazione segreta e chi, invece, si dice disposto a credere solo a una specifica dinamica: “Non penso minimamente che Zeudi sia fidanzata. Quindi punto ad altro”.

ESISTE UNO SCANDALO PRONTO A SCOPPIARE

indiscrezioni sempre più frequenti negli ultimi giorni #GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) February 3, 2025

E ancora, un altro utente replica mettendo in mezzo un possibile accordo tra Helena e la famiglia di Javier: “Quale? Quello che Helena si è messa d’accordo con la famiglia di Javier? Accetto solo questo… Ma tanto siete peggio di un circo”.

Al momento non è chiaro quale sia la verità dietro questi rumors lanciati dall’account Agent Beast, ma di certo il clima all’interno e all’esterno della casa del Grande Fratello si fa sempre più infuocato. Fuori dalla casa sale la curiosità qua quanto affermato dall’ormai famoso account, noto per aver spesso anticipato con successo retroscena e indiscrezioni sul programma.