Una vera e propria lite è scoppiata nelle scorse ore in televisione. Karina Cascella ha avuto un battibecco con Stefania Orlando e Samantha de Grenet nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 20 marzo, condotta per l’occasione da Dario Maltese che ha temporaneamente sostituito l’assente Myrta Merlino.

Karina Cascella ha esordito soffermandosi su una delle influencer più discusse del momento, Rita De Crescenzo: “Lei rispetto ad alcune è anche simpatica, ci sono cose ben più gravi rispetto a lei. A me piacciono le cose semplici”. Ma poi l’opinionista ha fatto arrabbiare Stefania Orlando e Samantha de Grenet per altre sue considerazioni.

Karina Cascella litiga con Stefania Orlando e Samantha de Grenet a Pomeriggio Cinque

Karina Cascella ha criticato gli influencer, infatti ha esclamato a Pomeriggio Cinque che “non sopporto quelli che dicono che sono stanchi per creare contenuti. Fate davvero ridere, lo dico anche qui, fate tanto ridere. Il lavoro vero è altro e non è quello sui social, mi dispiace”. Samantha de Grenet ha subito replicato: “Ci sono persone che si alzano la mattina, fanno riunioni e cercano di fare contenuti interessanti”.

Pure Stefania Orlando si è inalberata, prima ricordando il fatto che essere influencer è un lavoro a tutti gli effetti, e poi attaccando la Cascella: “Ma poi parli tu? Stai attaccando le influencer e sei la prima che fa questo. Sono anni che usi i social e ora parli così. Prima di parlare pensa a quello che fai in primis”. Ma Karina ha protestato: “Guarda che io ho un ristorante. Vienimi a trovare e ti servirò al tavolo. Il lavoro vero è un altro. Se poi voi volete raccontare la vostra favoletta e fare il vostro falso moralismo fate pure”.

Karina Cascella: "Lavorare con i social non si può definire un lavoro vero"#Pomeriggio5 pic.twitter.com/tikQVcP5L4 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 20, 2025

Samantha ha detto ancora: “Senti, falso moralismo lo dici a tua sorella e non a me“. Poi durante la pubblicità sarebbe successo il caos, come confermato da Maltese: “Voi non potete capire cos’è successo durante la pubblicità. Mi hanno fatto disperare, continuavano a discutere tutto il tempo e non sono riuscito a fermarle. Volevo fare una foto con loro e non l’ho potuta fare”.