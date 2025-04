The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Mediaset, ha preso il via lunedì sera, raccogliendo già una grande attenzione dal pubblico. Nel cast del programma, che sostituisce il Grande Fratello, recentemente concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi, spicca Antonino Spinalbese, parrucchiere famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Mari. Spinalbese partecipa al programma insieme ad Andrea Tabanelli, ex centrocampista di calcio e ora dj, e i due si troveranno a competere contro altre coppie per portare a casa un milione di euro.

Tra i partecipanti si annoverano Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, nonché Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Ogni coppia è pronta a sfidarsi in prove per vincere il montepremi.

Leggi anche: “Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata





The Couple, virale il video di Antonino Spinalbese dopo la doccia

Già dalla prima puntata, Antonino e Andrea hanno impressionato il pubblico, aggiudicandosi la vittoria della serata. Ma, come spesso accade nei reality, è il comportamento dei concorrenti in momenti più intimi a suscitare maggiore curiosità. E Antonino Spinalnese, come già accaduto in passato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, non sfugge all’attenzione del pubblico, che segue con attenzione i primi giorni dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez all’interno della casa di The Couple.

In queste ore, infatti, è diventato virale un video che vede il parrucchiere protagonista in un momento privato all’interno della casa. Nel video, Antonino Spinalbese è in camera da letto dopo aver fatto la doccia e, mentre si avvicina al letto, prende un deodorante dal suo beauty case e lo spruzza sulle parti intime.

amando antonino che si deodora le palle enormi #thecouple pic.twitter.com/rcdlUP88X7 — ✧riccardo✧ (@riccardochic) April 9, 2025

Le immagini hanno subito fatto il giro dei social scatenando gli spettatori, che hanno commentato il gesto di Antonino con la solita ironia dei social, che in questi casi si diverte a ripostare i filmati e a commentare con meme e battute irriverenti. “Amando Antonino che si deodora le pa*** enormi”, si legge a corredo del filmato pubblicato su X che mostra il concorrente di The Couple che si deodora le parti intime.