Il nuovo programma di Carlo Conti, Ne Vedremo delle Belle, non è ancora andato in onda e già fa parlare di sé. A infiammare l’attesa è una presunta lite furibonda avvenuta dietro le quinte durante le prove. Il retroscena è emerso in diretta su Rai Uno durante un collegamento tra Conti e Alberto Matano, in cui è stato presentato ufficialmente il format. A sorprendere tutti, però, è stata Paola Perego, ospite in studio, che ha rivelato un episodio piuttosto acceso avvenuto proprio nei corridoi degli studi Dear.

“Lavoro alla Dear, dove loro provano. Venerdì ero lì e ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Ho visto volare extension. C’è stata una lite vera, sedata solo grazie all’intervento di una di loro. Non posso fare nomi, ma non vedo l’ora che arrivi sabato”, ha raccontato la conduttrice, alimentando curiosità e pettegolezzi.

“Lite furiosa”. Choc dietro le quinte del programma Rai, è finita malissimo tra loro

Secondo Biccy, sarebbe stata Angela Melillo a riportare la calma tra le due “pantere” protagoniste del diverbio, ma al momento non sono emersi dettagli certi sull’identità delle litiganti. Il mistero aumenta l’hype attorno al debutto del programma, che promette colpi di scena non solo sul palco, ma anche dietro le quinte.

Lo show, creato da Carlo Conti e dal suo team, è un format originale tutto italiano. Dieci protagoniste si sfideranno ogni settimana in cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e una quinta ancora top secret. Il twist è che le prove verranno sorteggiate in diretta, e la concorrente estratta dovrà scegliere chi sfidare. Il pubblico scoprirà in quel momento anche la categoria della sfida.

A giudicare le performance una giuria d’eccezione composta da Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano – quest’ultimo ironicamente confuso con Alberto Matano da Conti in diretta. Oltre alla giuria ufficiale, anche le altre otto concorrenti, non coinvolte nella sfida, potranno votare. Nel programma la tensione è già palpabile e le polemiche sembrano già aver trovato casa nel dietro le quinte. Se il buongiorno si vede dal mattino, Ne Vedremo delle Belle potrebbe davvero mantenere la promessa del titolo.