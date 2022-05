“C’è un medico”. Isola dei Famosi, succede di nascosto. La produzione lo fa sapere solo ora

Siamo ormai nel pieno de ‘L’Isola dei Famosi’ e il pubblico sta seguendo con molta attenzione ciò che succede in Honduras. Nell’ultima puntata, andata in onda nella serata del 2 maggio, è stata decretata l’eliminazione di Ilona Staller. Ma ora la produzione del reality show ha deciso di parlare e di svelare qualche dettaglio molto interessante su quello che accade all’esterno. Ed è stato anche rivelato cosa succede, nel momento in cui ci siano situazioni improvvise di emergenza.

Intanto, a ‘L’Isola dei Famosi’ Laura Maddaloni ha detto: “Questa cosa è continua. Tu qua sei come un arbitro e se tu continui a dire che baro puoi influenzare il pubblico, tutto qua. Se lo dice un concorrente è un’altra cosa! Questo è il mio primo reality non sono abituata”. Tra le righe Laura ha sotteso la possibilità di abbandonare l’Isola dei Famosi. Vladimir poi si è chiarita la sua domanda voleva essere: “Da chi è stato minacciato Clemente”. Quindi Vladimir Luxuria ha concluso: “Ma io non ho alcun pregiudizio nei tuoi confronti”.





L’Isola dei Famosi, cosa succede in caso di emergenza

A parlare sono stati i produttori dell’azienda ‘Banijay Italia’ e hanno scelto il settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ per raccontare tutto su ‘L’Isola dei Famosi’. Si sono soffermati su ciò che i naufraghi non possono assolutamente fare per evitare di violare il regolamento: “Devono necessariamente rispettare l’ambiente, le specie vegetali e animali e non possono portare con loro il materiale non autorizzato dal programma. Inoltre, gli eliminati e i nuovi arrivati non devono dire nulla di ciò che succede fuori dal reality show”.

La produzione de ‘L’Isola dei Famosi’ ha anche fatto una precisazione: “Gli autori non intervengono per influenzare la quotidianità”. E poi ha spiegato cosa succede in caso di situazioni emergenziali: “C’è un medico di guardia sull’isola base della produzione – hanno aggiunto a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ – che in caso di emergenza in qualche minuto arriva sul posto. E succede anche in caso di tempeste, infatti l’isola è sempre raggiungibile, ma se i soccorsi non potessero muoversi, i concorrenti vengono portati via prima che ciò avvenga”.

Durante la puntata è andata in scena una lite tra i coniugi Russo (Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni) e l’attore Nicolas Vaporidis. Dopo una delle prove in diretta, Ilary Blasi è intervenuta chiedendo spiegazioni ad alcuni naufraghi: “Scusate ma ho sentito la parola ‘minacce’ mi spiegate cosa sta succedendo?”. Ma non è ovviamente il primo litigio che avviene in Honduras.

