Nella serata dell’11 aprile è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, condotta da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. E guardando attentamente quanto successo nel corso dell’appuntamento, alcuni telespettatori si sono accorti di un episodio che ha visto come protagonista una concorrente. E c’è già chi sta invocando la violazione del regolamento e dunque molti non hanno escluso che possano esserci provvedimenti.

Intanto, a ‘L’Isola dei Famosi’ Edoardo e Guendalina Tavassi hanno raccontato i retroscena delicati della loro infanzia. I genitori si sono separati che loro avevano 5 e 6 anni. La divisione è stata molto burrascosa e per questo il giudice deliberò che dovessero essere i bambini a decidere se rimanere con papà e mamma. “Non auguro a nessuno la mia infanzia – ha esordito Edoardo -. Abbiamo passato anni terribili tra assistenti sociali e tribunali”. Poi ha parlato Guendalina Tavassi: “È stata una schifezza”.





L’Isola dei Famosi, l’accusa: “Estefania Bernal ha violato regole”

Ilary Blasi ha chiesto nel corso della diretta de ‘L’Isola dei Famosi’ cosa volessero fare i naufraghi per il loro futuro. Quindi, la conduttrice ha chiesto loro di munirsi di lavagnette e di inserire una crocetta su coppia o singolo, quindi ha domandato se avessero intenzione di continuare questa avventura da soli oppure in compagnia. Quando è toccata ad una concorrente, è successo qualcosa di strano e da casa hanno subito pensato in modo malizioso. Anche se c’è pure un’ipotesi meno seria.

Ad essere finita nel mirino Estefania Bernal, che a ‘L’Isola dei Famosi’ ha eliminato la X su singolo e ha cambiato mettendola su coppia. In tanti hanno ipotizzato che ci sia stata una violazione delle regole, ma secondo ‘Novella 2000’ la verità potrebbe essere un’altra. Non conoscendo perfettamente l’italiano, lei potrebbe aver compreso male la richiesta pervenuta da Ilary Blasi e quando ha compreso l’errore si è corretta. Sicuramente nei prossimi giorni si scoprirà qualcosa di più.

Giorni fa tenerezze e confidenze ci sono state tra i due naufraghi. Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno anche dormito spesso insieme e finalmente sono scattati anche diversi baci. Ilary Blasi aveva dedicato loro una lunga clip in puntata, con i momenti trascorsi insieme e i commenti degli altri. Ora invece su di lei in tanti si sono sbilanciati negativamente, anche se difficilmente sarà sanzionata dalla produzione.

“Fatto contro di me”. Accusa choc di Floriana Secondi all’Isola dei famosi, caos con Vladimir