L’impressione è che non ci sia moltissima stima tra Vladimir Luxuria e Floriana Secondi. La cosa è emersa, tra l’altro durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, quella dell’11 aprile 2022. Durante la diretta, Floriana ha fatto qualcosa di davvero molto singolare: si è scagliata contro la produzione. Secondo la naufraga, le immagini che vengono mostrate nei diari giornalieri e durante le dirette serali, sono fatte ad hoc per favorire alcuni naufraghi e sfavorirne altri. Un’accusa a dir poco infamante per la produzione del reality.

“Questo programma non è in diretta 24 ore su 24, viene montato in un modo che non è”, dice Floriana Secondi durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2022. E ancora: “Io sono figlia del reality, vengo da un reality che non posso nominare – prosegue Floriana – ma questi pezzi sono montati in modo che io sembro una pazza. Io non ce l’ho con il gruppo, avevo un’idea diversa di reality. Io ho visto delle cose che non mi piacciono”. Poco dopo la stessa Floriana è finita nuovamente in nomination, questa volta in coppia con Clemente e naturalmente, alla luce di quello che aveva raccontato, non l’ha presa benissimo.





Floriana Secondi attaccata da Vladimir Luxuria: “Sembri un castoro”

A quel punto sia la padrona di casa Ilary Blasi che gli opinionisti, cercano di farle capire che forse è il caso di abbassare i toni, che forse si sta un po’ troppo esagerando. Niente da fare, Floriana Secondi non ci sta e continua con le sue accuse verso la produzione del programma. A questo punto decide di intervenire dallo studio, Vladimir Luxuria che le chiede ironicamente se prima avesse mai visto qualche puntata dell’Isola dei famosi.

A questo punto Floriana Secondi dice di no e Luxuria la stuzzica: “Ah ecco perchè allora non hai mai visto che ci sono le nomination. Floriana non fare la rosicona, sei più un castoro che una naufraga”. “No Vladimir non stai capendo, ma che mi stai dando del castoro? Dell’animale a me? Non mi sembra giusto, ma che stai dicendo?”.

Ilary Blasi decide di chiamare in confessionale Floriana Secondi, per poterle parlare in disparte e a confortarla appareAngelo, il suo compagno che alla conduttrice rivela: “Floriana ha sempre detto le cose in faccia, è sempre stata molto grintosa, ma la vedo nervosa qui all’Isola”.

