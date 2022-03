“Fatto fuori da un pezzo grosso di Mediaset”. Isola dei Famosi 2022, il vip escluso parla ed è bufera

Manca ormai pochissimo all’avvio de ‘L’Isola dei Famosi 2022’. In attesa del 21 marzo, data in cui il reality show condotto da Ilary Blasi prenderà il via, stanno uscendo fuori informazioni sui concorrenti che si daranno battaglia in Honduras. Ma ora è uscita fuori una dichiarazione bomba da parte di un vip, che ha annunciato di essere stato fatto fuori dai vertici di Mediaset. Ha rilasciato una dura intervista, nella quale ha dunque puntato il dito e accusato una persona in particolare.

Al momento la produzione de ‘L’Isola dei Famosi 2022’ non ha ufficializzato alcun vip, ma nel corso di queste settimane sono usciti molti nomi ormai dati per certi. Tra le coppie dovremmo trovare Lory Del Santo col fidanzato Marco; Guendalina Tavassi col fratello Edoardo; Clemente Russo con la moglie Laura; Carmen Di Pietro col figlio Alessandro; Jeremias Rodriguez col padre Gustavo e due componenti del gruppo I Cugini di Campagna. E pare che quest’anno, secondo Deianira Marzano, ci saranno i preservativi nei kit di sopravvivenza.

A rivelare questa notizia clamorosa, attraverso la dichiarazione ufficiale del vip interessato da questa presunta ingiustizia, è stato il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti: “Ai provini ero piaciuto, ma poi è subentrata una dinamica che non c’entra con il programma. Si tratta di un problema personale che ha con me un alto dirigente Mediaset. Mi è stato riferito che ha sbattuto la porta in faccia addirittura a Silvio Berlusconi”. E si è anche soffermato su un aneddoto che ha coinvolto anche Ilary Blasi.





A parlare è stato l’ex compagno di Antonella Mosetti, Alex Nuccetelli, che non prenderà parte a ‘L’Isola dei Famosi 2022’: “L’anno scorso pensavo che fosse stata Ilary Blasi a non volermi – ha dichiarato a ‘Nuovo’ – poi ci siamo chiariti e mi ha giurato il contrario. Mi ha detto: ‘Alex, ho fatto qualsiasi cosa per averti. So quanto vali e quanto mi servi all’Isola dei Famosi’. Però le hanno detto chiaramente di non insistere”. E quindi non lo vedremo all’opera in Honduras nemmeno in questa edizione.

Intanto, chi rischia di non esserci a ‘L’Isola dei Famosi 2022’ è anche Silvano Michetti. Come riportato dal blog Isa e Chia, l’influencer Deianira Marzano direttamente nelle sue storie su instagram ha rivelato che pare sia risultato positivo al Covid – 19 “Ci sono stati servizi fotografici di tutti i concorrenti, e Silvano Michetti, uno de I Cugini di campagna, è risultato positivo al Covid, e quindi non ha potuto partecipare…”.