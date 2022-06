Lino Guanciale e la Rai, un binomio che sembrava perfetto almeno fino a ora. Infatti, è stata comunicata una notizia che sicuramente farà rimanere con l’amaro in bocca il suo pubblico. Nessuno si aspettava una decisione del genere, eppure si è materializzato l’epilogo peggiore. Durissimo colpo per l’attore e per i suoi telespettatori, che dovranno necessariamente accettare questa triste novità e cercare di ritrovare nuovi stimoli per il futuro. L’annuncio è ufficiale e passi indietro non ce ne saranno.

Lino Guanciale e la Rai, arriva una news davvero inaspettata. Invece, a livello personale, alcuni mesi fa ha avuto una novità straordinaria. Lui è diventato papà per la prima volta. È un maschietto, proprio come sosteneva il sito Whoopsee, e si chiama Pietro il primo figlio di Lino Guanciale. Dopo giorni di indiscrezioni a confermarlo è proprio l’attore, che ha pubblicato su Instagram una foto della culla e una dolcissima dedica al piccolo ricondivisa poi dalla moglie e compagna di vita a cui è legato dal 2018, Antonella Liuzzi.





Lino Guanciale, la Rai cancella la seconda stagione di Noi

Lino Guanciale alla Rai sarà uno dei volti sicuramente importanti anche nella prossima stagione televisiva, visto che lo vedremo recitare nella serie Sopravvissuti, che esordirà con 6 episodi, con il Commissario Ricciardi 2 e con La Porta Rossa 3. Ma purtroppo è stata comunicata ufficialmente anche un’altra notizia, decisamente di tenore opposto. Il sito Blasting News ha riportato le dichiarazioni della direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che ha deluso milioni di telespettatori della tv pubblica.

Dunque, la Ammirati ha annunciato che non ci sarà la seconda stagione della serie tv Noi: “La seconda stagione non l’ho voluta fare, anche se è andata bene su Rai Play. Penso di aver fatto bene”. Eppure i risultati erano stati tutt’altro che scadenti, quindi sembrava quasi scontato che potesse esserci un seguito. Invece Lino Guanciale ha dovuto incassare questo colpo basso. Al momento non ha rotto il silenzio in merito a questa novità professionale, ma non è da escludere che possa dire qualcosa in futuro.

La serie tv Noi è stata trasmessa su Rai 1 dal 6 marzo al 10 aprile scorsi. Si tratta del remake di This Is Us, ovvero quella americana. Questa era la trama della fiction che non ci sarà più: “Pietro e Rebecca Peirò sono dei genitori che aspettano con tanta attesa la nascita dei loro tre gemelli, ma disgraziatamente uno dei tre muore subito dopo il parto. I neo genitori decidono di adottare un bambino che era stato abbandonato davanti la porta di una caserma dal padre (la madre era morta di parto), così da dare una famiglia al povero orfanello”.

Lino Guanciale papà, dopo giorni conferma la bella notizia: sesso e nome del bebè