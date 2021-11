Lino Guanciale è diventato papà per la prima volta. La bella notizia – o meglio soffiata – è uscita una settimana fa circa. Precisamente la mattina del 15 novembre 2021 quando il sito Whoopsee ha anticipato che uno dei volti principali delle fiction targate Rai aveva appena dato il benvenuto al suo primo erede.

Di un maschietto, sosteneva sempre il sito, ma fino a questo momento né l’attore che il pubblico di Rai1 ha visto per l’ultima volta in tv lo scorso inverno, nei panni del Commissario Ricciardi, né sua moglie Antonella Liuzzi aveva confermato. Lino Guanciale, impegnato sul set de La Porta Rossa, avrebbe interrotto le riprese a Trieste proprio per correre dalla sua Antonella a Roma per starle vicino e conoscere il piccolo.

Lino Guanciale papà, il nome del primo figlio

Solo silenzio però da Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, che è originaria di Noci, in provincia di Bari è laureata in Economia all’Università Bocconi di Milano dove insegna ed è anche presidente di una società dedicata al turismo in Puglia e Basilicata. La coppia, che si è sposata in gran segreto e ha annunciato le nozze all’improvviso e come si suol dire “a cose fatte”, non ha parlato della nuova nascita e non si conosce il nome del bambino.





Ora invece i neo genitori hanno rotto il silenzio. È un maschietto, proprio come sosteneva il sito, e si chiama Pietro il primo figlio di Lino Guanciale. Dopo giorni di indiscrezioni a confermarlo è proprio l’attore, che ha pubblicato su Instagram una foto della culla e una dolcissima dedica al piccolo ricondivisa poi dalla moglie e compagna di vita a cui è legato dal 2018.

“14/11/2021. Benvenuto… – ha scritto Lino Guanciale, rivolgendosi al figlio – Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci. Lino & Antonella”.