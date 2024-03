Indimenticabile momento al Grande Fratello per Sergio e Greta, che sono stati sorpresi da un gesto che non potranno mai più scordare. A pochi giorni dalla fine del reality show, la cui finale è programma per il prossimo 25 marzo, i due concorrenti che ormai sono diventati una coppia si sono praticamente emozionati di fronte a delle scene veramente bellissime.

Il loro amore al Grande Fratello sta crescendo di giorno in giorno e questa è per Sergio e Greta una gratificazione importante. Arrivati in giardino, hanno fatto la scoperta più interessante della giornata. E i gieffini sono apparsi ancora più uniti, infatti la speranza di tutti è che questa relazione possa durare a lungo e soprattutto anche al di fuori del reality.

Grande Fratello, per Sergio e Greta un momento indimenticabile

Sono due gli episodi, simili tra di loro, che hanno fatto impazzire di gioia i concorrenti del Grande Fratello. Sergio e Greta sono stati chiamati in giardino, hanno alzato gli occhi al cielo e si sono resi conto che erano giunti dei messaggi aerei dedicati alla loro storia d’amore. Entrambi gli striscioni sono stati scritti dal profondo del cuore dei supporter della coppia.

I fan di Sergio e Greta, che si fanno chiamare Sergetti, hanno letto innanzitutto: “G e S, mordete la vita #sergetti“. E poi è arrivato pure il secondo messaggio aereo: “Ora fuoco nel fuoco“, firmato sempre #sergetti. Si sono abbracciati e lui le ha anche dedicato una canzone. Entrambi hanno esclamato: “Grazie Sergetti, vi amiamo“. E Greta è parsa veramente commossa per questo affetto.

ORA FUOCO NEL FUOCO ♥️ #SERGETTI



Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi concorrenti della trasmissione Grande Fratello 2023 2024 ricevono un messaggio aereo sulla casa di #grandefratello #gf #gr7 #sd8 #teamgreta #fillers #GFvip



Pubblicità aerea e Scritte Aeree https://t.co/zRWDcJT6dy pic.twitter.com/4ZzxQ2gnYF — SCRITTE AEREE Strisicone Aereo e Pubblicità Aerea. (@scritteaeree) March 16, 2024

Dopo che i fan di Anita e Alessio avevano manifestato il loro appoggio, anche quelli di Sergio e Greta si sono fatti sentire e ovviamente per tutti loro c’è la carica giusta per andare avanti.