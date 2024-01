L’ultima concorrente a lasciare la casa del Grande Fratello è stata Monia La Ferrera. Lunedì sera, nel corso della nuova puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha affidato a Massimiliano Varrese il difficile compito di annunciare l’eliminato della settimana. Proprio a lui che non era certo indifferente al verdetto, visto che al ballottaggio finale erano finiti Stefano Miele e, appunto, Monia. E come detto ad avere la peggio è stata proprio la siciliana.

Con lei l’attore aveva avuto una relazione anni fa e grazie al Grande Fratello stavano provando a riavvicinarsi. Sempre tra alti e bassi, soprattutto negli ultimi giorni le cose tra loro non andavano così bene. Troppi punti sarebbero rimasti in sospeso, primo tra tutti il ruolo di tal Giovanni nella vita di Monia, ma Massimiliano non ha mai nascosto di provare ancora dei sentimenti per la ex.

GF, il gesto di Massimiliano per Monia

In puntata, subito dopo i saluti a Monia, Varrese ha fatto capire che fuori c’è la possibilità che riprendano da dove hanno lasciato e a giudicare da quanto accaduto nelle ore successive le manca già molto. La sua uscita di scena ha provocato nell’attore un senso di smarrimento e nostalgia. Ha per esempio chiesto alla regia se potessero inserire nella playlist musicale anche la loro canzone, “Qualcosa di stupendo”, ed è stato accontentato.

Si è anche abbandonato alle lacrime, con Rosy Chin che lo consolava e provava a tirargli su il morale e nelle ultime ore ha chiesto aiuto a un altro concorrente, Federico, per lasciare un messaggio ulteriore alla sua ex. Una dedica che testimonia quanto si sia attaccato a lei e quanto le manchi.

Massimiliano si è fatto scrivere dietro la giacca “Monia manchi” e poi una sigla che sta per “Qualcosa di stupendo”, sempre per richiamare la loro colonna sonora. Insomma a modo suo ha voluto dimostrare il suo affetto nei confronti di Monia. E questo suo ultimo gesto è finito subito sui social, dove è stato anche criticato: come lo commenterà la diretta interessata?