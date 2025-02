Assenza pesante, anzi pesantissima, al Festival di Sanremo 2025. Ci siamo, domani, martedì 11 febbraio, inizia la 75esima edizione della manifestazione canora più attesa d’Italia. E naturalmente non sono mancati i colpi di scena, come le condizioni precarie di Fedez e il ritiro a pochi giorni dall’inizio di Emis Killa. I big, dunque, scendono da 30 e 29, il cantante non sarà sostituito.

Carlo Conti sarà affiancato la prima serata da Antonella Clerici e Gerry Scotti, nella seconda ci saranno invece Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. La terza serata, giovedì, il conduttore sarà supportato da Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Venerdì i co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari, sabato gran finale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Ma intanto si è scoperto che mancherà lei.

Leggi anche: “Ma povero Amadeus”. Festival di Sanremo, la prima stoccata di Carlo Conti al suo predecessore





Carlo Conti scioglie i dubbi: Angelina Mango non ci sarà

Brutta botta per i tantissimi fan dell’artista: Angelina Mango non sarà presente al Festival di Sanremo 2025. È quanto emerso dalla conferenza stampa di Carlo Conti e Gerry Scotti. Il conduttore ha affermato di non aver ancora chiamato la vincitrice della scorsa edizione. Dunque la tradizione che vuole l’esibizione del vincitore dell’anno prima sembra destinata a saltare.

Carlo Conti ha rivelato: “Ancora non l’ho chiamata perché ho letto che ha avuto un momento di riflessione personale. Vedremo che cosa fare nei prossimi giorni”. Effettivamente la cantante nei mesi scorsi si era dovuta fermare a causa di una rinofaringite acuta. Poi è tornata sui social solo per spiegare che si sarebbe fermata per un po’ di tempo.

Angelina Mango aveva fatto sapere: “Sto scoprendo un sacco di cose che sono belle e appartengono alla realtà”. Ora Carlo Conti ammette: “Potrebbe anche essere una sorpresa dei prossimi giorni, ma non c’è una regola sul vincitore dello scorso anno”. Questo, invece, il pensiero di Gerry Scotti: “Penso che chi vuole prendersi un momento di riflessione di certo poi non viene a Sanremo“.