Al Grande Fratello è arrivata una confessione struggente di Perla Vatiero, che ha purtroppo fatto i conti con una perdita importante. Per tanto tempo non è stata consapevole di tutto ciò, poi la verità è venuta a galla e per lei ovviamente c’è stata sofferenza. La confidenza privata è arrivata durante una conversazione con la coinquilina Fiordaliso, apparsa molto dispiaciuta davanti a questo racconto fatto dall’ex fidanzata di Mirko Brunetti.

Si trovavano entrambe nella zona beauty del Grande Fratello, quando Perla Vatiero se l’è sentita di aprirsi completamente e di parlare di questa perdita con la cantante. La madre e il padre hanno provato a tenerla al di fuori di tutto questo dolore, ma alla fine è stato inevitabile raccontarle la verità. Piano piano ha quindi assorbito questa bruttissima notizia, ma ancora oggi ci ripensa e c’è sicuramente tanta amarezza nelle sue parole.

Grande Fratello, Perla Vatiero addolorata per una perdita

Nel corso del suo dialogo al Grande Fratello con Fiordaliso, Perla Vatiero ha ammesso che non ha saputo molte cose dalla madre e dal padre, fino a quando non è cresciuta maggiormente. E anche questa perdita è stata celata per diverso tempo: “Io tante cose le ho scoperte quando ero fidanzata con Mirko, non mi hanno mai raccontato tutto“. Purtroppo, quando aveva pochi mesi, ha subito un gravissimo lutto senza esserne cosciente.

Perla ha raccontato che sua sorella gemella è morta, quando aveva solamente 7 mesi di vita. Ad ucciderla è stato un problema al cuore, che le è risultato fatale. La giovane gieffina ha aggiunto: “Io quando ero piccola avevo il desiderio di essere gemella. Mi veniva da pensare a lei, come se fosse un senso di protezione. È come se io vivessi per due, mi sento così a volte”. Fiordaliso ha commentato: “No, non mi dire queste cose, che dolore grosso, ma è bello che pensi che lei ci sia”.

Perla ha concluso così il suo intervento: “Per me ogni cosa è un raggiungimento di un obiettivo”. Fiordaliso ha detto ancora: “Noi ti accettiamo così come sei”, in riferimento al suo carattere riservato. Dato che lei ha dovuto purtroppo convivere con questo dolore indicibile.