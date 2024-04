Mancano pochi giorni all’inizio dell’Isola dei Famosi, programmato per lunedì 8 aprile, ma ci sarebbero già problemi coi concorrenti. Il cast è stato ufficializzato nei giorni scorsi, infatti saranno in Honduras Maitè Yanes e la pornodiva Selen, all’anagrafe Luce Caponegro. Ma anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, Marina Suma e Greta Zuccarello. Una sorpresa arriva da Ballando con le stelle.

Prima di dirvi cosa starebbe succedendo all’Isola dei Famosi coi primi problemi con alcuni concorrenti, vi riferiamo gli altri nomi dei naufraghi. Vladimir Luxuria ha il sì del ballerino e coreografo Samuel Peron. Insieme a lui anche Joe Bastianich, reduce dalla vittoria della scorsa edizione di Pechino Express. Quindi la campionessa di fioretto e medaglio d’oro olimpica Valentina Vezzali e la showgirl Matilde Brandi. Ancora Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 2022, il modello Artur Dainese e l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. Infine l’attore Aras Senol.

Isola dei Famosi, primi problemi coi concorrenti: che succede

Nonostante l’Isola dei Famosi non sia ancora cominciata, stanno emergendo già i primi problemi con diversi concorrenti che non sarebbero entusiasti. Stanno già iniziando a fare i conti con qualcosa di complicato, ma è soltanto l’inizio. Ovviamente trascorreranno dei mesi molto difficili, dunque dovranno necessariamente abituarsi ad una situazione simile.

A svelare tutto in anticipo è stata l’influencer Deianira Marzano sui social: “I naufraghi sono arrivati sull’isola e pare che alcuni si lamentino perché non hanno dormito tutta la notte. E una in particolare aveva i piedi come due zampogne, a causa della pressione del viaggio in aereo“. Problematiche che ovviamente continueranno ad esserci anche a reality iniziato.

Molti utenti hanno comunque contestato il cast dell’Isola perché non tutti sarebbero realmente parecchio famosi. Spetterà a loro smentire anche i più scettici e farsi valere in Honduras.